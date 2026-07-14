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  4. Palnadu Woman Poisons Two Sons, Dies by Suicide
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (14:44 IST)

Palnadu: ఇద్దరు కుమారులకు విషం ఇచ్చి.. ఉరేసుకున్న మహిళ

crime scene
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (14:44 IST)
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పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ మండలం విట్టంరాజుపల్లి గ్రామంలో ఒక విషాదకరమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. 24 ఏళ్ల మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకునే ముందు తన ఇద్దరు చిన్న కుమారులకు విషం ఇచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. విట్టంరాజుపల్లికి చెందిన నక్క భారతి, సునీల్ రెడ్డిలకు కొన్నేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. వీరికి తేజేశ్ రెడ్డి (9), హేమనాథ్ నాగి రెడ్డి (4) అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. 
 
సునీల్ రెడ్డి పాల వ్యాన్ డ్రైవర్‌గా పనిచేసేవారు. గత కొద్ది రోజులుగా ఆ దంపతుల మధ్య తరచుగా గొడవలు జరుగుతున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ గొడవల వల్ల తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన భారతి, సోమవారం రాత్రి తన ఇద్దరు కుమారులకు విషం ఇచ్చి, ఆ తర్వాత తాను ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు సమాచారం. 
 
తన భర్త నిర్లక్ష్యం, దురలవాట్ల కారణంగా భారతి తీవ్ర ఆవేదనతో ఉన్నారని స్థానికులు భావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఘటనకు గల అసలు కారణాన్ని పోలీసులు ఇంకా నిర్ధారించాల్సి ఉంది. 
 
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాలను పోస్ట్‌మార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, మరణాలకు దారితీసిన పరిస్థితులపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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సెల్వి

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