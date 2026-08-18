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  4. Panchayat Raj AE dies in suicide pact, wife, daughter missing; grandson rescued
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (10:52 IST)

కూతురిని వేధించిన రైఫిల్ షూటింగ్ కోచ్.. గోదావరిలో దూకిన ఏఈ ఫ్యామిలీ.. మనవడి మాటలు?

Panchayat Raj AE
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (10:52 IST)
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Panchayat Raj AE
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. పిఠాపురానికి చెందిన పంచాయతీరాజ్‌ ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం రాజమహేంద్రవరం రోడ్డు కమ్‌ రైలు వంతెనపై నుంచి గోదావరిలోకి దూకింది. నూకరాజు, ఆయన భార్య మీనా, కుమార్తె సౌజన్య గల్లంతుకాగా.. మనవడు రియాన్ష్‌ కార్తికేయను జాలర్లు కాపాడారు. 
 
నదిలోకి దూకే ముందు నూకరాజు మరణ వాంగ్మూలం రాసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కుటుంబంపై వేధింపులు, బెదిరింపులు ఉండటంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సూసైడ్‌ నోట్‌లో పేర్కొన్నారని సమాచారం. కాగా, పోలీసులు వారి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టి, ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
 
కాకినాడకు చెందిన పంచాయతీరాజ్‌ ఏఈ నూకరాజు తన భార్య, కుమార్తె, పదేళ్ల మనవడితో కలిసి గోదావరిలో దూకారు. భర్తను ఇటీవలే కోల్పోయిన తన కుమార్తెను రైఫిల్ షూటింగ్ కోచ్ సాధిక్‌ఖాన్‌ వేధిస్తూ, బెదిరిస్తున్నాడని.. అతడి హింస భరించలేకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నూకరాజు తన లెటర్‌లో ఆరోపించారు.
 
ఇంకా అమ్మను వెనక్కి లాగి ఆపాలని ప్రయత్నించాను. కానీ తానూ నీటిలో పడిపోయానని పదేళ్ల బాలుడు పోలీసులకు చెప్పిన మాటలు అందరినీ కలచివేసింది. చీకట్లో దాదాపు ఇరవై నిమిషాలు ఈదుతూ సాయం కోసం ని అరిచిన బాలుడిని మత్స్యకారులు ప్రాణాలతో కాపాడారు.
 
నూకరాజు మృతదేహం లభించగా, బాలుడి అమ్మ, నానమ్మ కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది. పరారీలో ఉన్న సాధిక్‌ఖాన్‌ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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