పంచాయతీ పరిపాలన వ్యవస్థను సమూలంగా మార్చేస్తాం- పవన్ కల్యాణ్
గ్రామీణ పాలన, పారదర్శకతను బలోపేతం చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంచాయతీ పరిపాలన వ్యవస్థను సమూలంగా మార్చడానికి ఆమోదం తెలిపిందని ఉప ముఖ్యమంత్రి కె. పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. దివంగత రాష్ట్రపతి ఎపిజె అబ్దుల్ కలాం సుసంపన్నమైన సమర్ధవంతంగా నిర్వహించబడే గ్రామాల దార్శనికతకు ఇది అనుగుణంగా ఉందని ఆయన అన్నారు.
రాష్ట్ర మంత్రివర్గం తన వారపు మంత్రివర్గ సమావేశంలో సంస్కరణలకు ఆమోదం తెలిపింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కొత్త విధాన చట్రాన్ని రూపొందించారు. ఇది నిపుణులు, శాఖ అధికారులతో నాలుగు నెలల సంప్రదింపుల తర్వాత జరిగింది.
ప్రతి గ్రామ పంచాయతీని మెరుగైన సేవా బట్వాడా, పట్టణ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలతో స్వయం నిరంతర పరిపాలనా యూనిట్గా మార్చడం ఈ సంస్కరణల లక్ష్యం అని శుక్రవారం డీసీఎం కార్యాలయం నుండి ఒక పత్రికా ప్రకటన పేర్కొంది. కొత్త నిర్మాణం కింద, ఇప్పటికే ఉన్న క్లస్టర్ వ్యవస్థను రద్దు చేశారు. 13,351 గ్రామ పంచాయతీలన్నీ ఇప్పుడు 7,244 క్లస్టర్లను భర్తీ చేస్తూ స్వతంత్ర పరిపాలనా సంస్థలుగా పనిచేస్తాయి.
జనాభా-పరిపాలనా అవసరాల ఆధారంగా పంచాయతీలను నాలుగు గ్రేడ్లుగా పునర్వ్యవస్థీకరించినట్లు పవన్ వివరించారు. 10,000 జనాభా దాటిన వాటిని రూర్బన్ పంచాయతీలుగా గుర్తించి, పట్టణ-ప్రామాణిక మౌలిక సదుపాయాలను పొందుతారు. దాదాపు 359 అలాంటి పంచాయతీలు ఈ కొత్త వర్గంలోకి వస్తాయి. పంచాయతీ కార్యదర్శి హోదాను పంచాయతీ అభివృద్ధి అధికారి (పీడీఓ)గా మార్చారు.
గ్రేడ్-1 పంచాయతీల్లోని అధికారులను డిప్యూటీ మండల పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ల కేడర్గా పదోన్నతి కల్పించి, రూర్బన్ యూనిట్లకు పంపనున్నారు. రూర్బన్ పంచాయతీల్లో సీనియర్ అసిస్టెంట్లుగా పనిచేసే జూనియర్ అసిస్టెంట్లు, బిల్ కలెక్టర్లకు సమాంతర పదోన్నతులు, సవరించిన వేతన స్కేళ్లతో సెక్రటేరియల్ సిబ్బంది పాత్రలను మూడు గ్రేడ్లుగా పునర్నిర్మించాలని కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
సమర్థవంతమైన పరిపాలనను నిర్ధారించడానికి, ప్రతి పంచాయతీలో ప్రణాళిక, పారిశుధ్యం, నీటి సరఫరా, కార్యాలయ నిర్వహణ కోసం విభాగాలు సృష్టించబడతాయి. వీటికి సాధారణ నిధి ద్వారా నిధులు సమకూరుతాయి. అవసరమైన శిక్షణతో ఇంటర్-కేడర్ ప్రమోషన్లను మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. గ్రామ సంస్థలలో డిజిటల్ పాలన, రికార్డుల నిర్వహణను పర్యవేక్షించడానికి పంచాయతీ రాజ్ విభాగంలో ప్రత్యేక ఐటీ విభాగాన్ని ఆమోదించింది.