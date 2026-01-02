నా అన్వేషణ అన్వేష్ ఇన్స్టాగ్రాం వివరాలను కోరిన పంజాగుట్ట పోలీసులు
ప్రపంచ యాత్రికుడు, నా అన్వేషణ పేర్లతో యూ ట్యూబ్ ఛానళ్లు నిర్వహిస్తున్న అన్వేష్ అనే వ్యక్తి భారతదేశాన్ని, హిందూ దేవుళ్లను కించపరుస్తూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై పంజాగుట్ట పోలీసు స్టేషనులో కేసు నమోదైంది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు నా అన్వేషణ అన్వేష్ ఇన్స్టాగ్రాం వివరాలను కోరారు. ఇన్స్టాగ్రాం నుంచి సమాచారం వచ్చిన తర్వాత అతడికి నోటీసులు పంపుతామని పోలీసులు చెబుతున్నారు. నా అన్వేషణ, ప్రపంచ యాత్రికుడు అంటూ యూ ట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టిన అన్వేష్ తన నోటికి వచ్చినట్లు అవాకులు చవాకులు మాట్లాడటంపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హిందూ సంఘాలు సైతం అతడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాయి. నోటికి వచ్చిందే మాటగా ఏకంగా తన సబ్ స్క్రైబర్లను సైతం దూషించాడు. దీనితో ఇప్పుడు కేవలం వారం వ్యవధిలోనే సుమారు 2.6 లక్షల మంది సబ్ స్క్రైబర్లు అన్సబ్ స్క్రైబ్చేసారు. అతడు మాట్లాడింది అందరికీ చేరితే కనుక ఇంకా ఆ ఛానళ్ల నుంచి నిష్క్రమించేవారి సంఖ్య బాగా పెరగవచ్చు.
ఇదివరకు మీరు చెప్పింది బాగా అనిపించేది ఇప్పుడెందుకో నెగటివ్ అనిపిస్తుంది, అందుకే నేను మీ ఛానల్ అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసా అని ఓ యువతి వీడియో ద్వారా యూ ట్యూబర్ అన్వేష్ తో అన్నది. ఆ మాటలు విన్న అన్వేష్... నాకు ఇన్స్టాగ్రాంలో 18 లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ వున్నారు. వాళ్లంతా ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అని తెలుసుకున్నా. నాకిప్పుడు మరో 20 వేల మంది పెరిగారు. నేనేమన్నా ఫాలో అవ్వమని చెప్పానా. వాళ్లని నా యూ ట్యూబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పానా. నాకేంటి? నాకు నచ్చిందే నేను చెప్తా. నీకు నచ్చితే చూడు లేపోతే ఫో.
నేను జ్ఞానిని. నేను మోనార్కుని. 128 దేశాలు తిరిగిన జ్ఞానిని. బ్రహ్మదేవుడికి ఎంత తెలుసో నాకు అంతకన్నా ఎక్కువ తెలుసు. నాకు నచ్చిందే చెపుతా. నేను పట్టిన కుందేలుకి మూడే కాళ్లు. నేను చెప్పింది విను... వినిసావు అంటూ షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేసాడు.