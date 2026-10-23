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  4. Paritala Sriram files nomination as ZPTC candidate eyes Zilla Parishad Chairman post
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 23 October 2026 (19:36 IST)

నల్లచెరువు జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా పరిటాల శ్రీరామ్ నామినేషన్

paritala sriram
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (19:36 IST)
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ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పలువురు మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు వార్డు మెంబర్లు, జడ్పీటీసీ అభ్యర్థులుగా బరిలోకి దిగుతున్నారు. తాజాగా రాజకీయ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరుస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ నేత పరిటాల శ్రీరామ్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల బరిలోకి దిగారు. సత్యసాయి జిల్లా కదిరి నియోజవర్గం పరిధిలోని నల్లచెరువు జడ్పీటీసీ స్థానం నుంచి టీడీపీ అభ్యర్థిగా శుక్రవారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా నిరాడంబరంగా తన నామినేషన్ ప్రక్రియను ఆయన పూర్తి చేయడం గమనార్హం. 
 
నామినేషన్ల స్వీకరణకు చివరి రోజైన శుక్రవారం, పరిటాల శ్రీరామ్ కొత్త చెరువులోని సత్యసాయి జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయంలో తన నామినేషన్ పత్రాలను సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వెంట కదిరి ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్, టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎంఎస్ రాజు ఉన్నారు. కదిరి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పరిధిలోని నల్ల చెరువు నుంచి ఆయన పోటీకి దిగడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. 
 
సత్యసాయి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పదవిని కైవసం చేసుకునే వ్యూహంలో భాగంగానే టీడీపీ అధిష్టానం పరిటాల శ్రీరామ్‌ను బరిలోకి దించినట్టుగా తెలుస్తోంది. జిల్లా జడ్పీ చైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఆయనే ఉంటారని, పార్టీ వర్గాల్లో ప్రచారం సాగుతోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కాగా, వచ్చే నెల 3వ తేదీన పోలింగ్ జరుగనుండగా, 5వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు చేపడుతారు. నామినేషన్ల పరిశీలన, ఉపసంహరణ గడువు ముగిసిన తర్వాత అభ్యర్థుల జాబితాను రిటర్నింగ్ అధికారి వెల్లడించనున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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