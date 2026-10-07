Manyam: మొక్కజొన్న చేనుల్లో ఎనిమిది ఏనుగులు.. ఏం చేశాయంటే?
మొక్కజొన్న చేనుల్లోని పంటను ఏనుగులు ధ్వంసం చేశాయి. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా, మక్కువ మండలం ఎర్ర సమంత గ్రామం శివార్లలోని మొక్కజొన్న చేనుల్లో మంగళవారం సాయంత్రం ఎనిమిది ఏనుగుల గుంపు సంచరిస్తూ కనిపించింది. ఈ ఏనుగులు వ్యవసాయ పొలాల్లోకి ప్రవేశించి మొక్కజొన్న పంటను ధ్వంసం చేయడంతో, రైతులు తమ పంట నష్టం గురించి ఆందోళన చెందుతున్నారు.
పంట నష్టంపై రైతులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ, ఈ ప్రాంతంలో ఏనుగుల రాకపోకలు తరచుగా జరుగుతుండటం పెద్ద సమస్యగా మారిందని పేర్కొన్నారు. ఏనుగులు వ్యవసాయ పొలాల్లోకి రాకుండా అడ్డుకుని, తమ పంటలను రక్షించేందుకు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని వారు అటవీ శాఖ అధికారులను కోరారు.