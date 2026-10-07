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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (11:35 IST)

Manyam: మొక్కజొన్న చేనుల్లో ఎనిమిది ఏనుగులు.. ఏం చేశాయంటే?

Elephants
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (11:35 IST)
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మొక్కజొన్న చేనుల్లోని పంటను ఏనుగులు ధ్వంసం చేశాయి. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా, మక్కువ మండలం ఎర్ర సమంత గ్రామం శివార్లలోని మొక్కజొన్న చేనుల్లో మంగళవారం సాయంత్రం ఎనిమిది ఏనుగుల గుంపు సంచరిస్తూ కనిపించింది. ఈ ఏనుగులు వ్యవసాయ పొలాల్లోకి ప్రవేశించి మొక్కజొన్న పంటను ధ్వంసం చేయడంతో, రైతులు తమ పంట నష్టం గురించి ఆందోళన చెందుతున్నారు. 
 
పంట నష్టంపై రైతులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ, ఈ ప్రాంతంలో ఏనుగుల రాకపోకలు తరచుగా జరుగుతుండటం పెద్ద సమస్యగా మారిందని పేర్కొన్నారు. ఏనుగులు వ్యవసాయ పొలాల్లోకి రాకుండా అడ్డుకుని, తమ పంటలను రక్షించేందుకు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని వారు అటవీ శాఖ అధికారులను కోరారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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