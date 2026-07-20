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  4. Pawan Completes Promised Rs1 Crore Works in ASR Tribal Villages
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (10:56 IST)

గిరిజన గ్రామాల్లో రూ.1 కోటి విలువైన అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేసిన పవన్

pawan kalyan
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (10:56 IST)
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అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, అనంతగిరి మండలంలోని బల్లగరువు గ్రామాన్ని సందర్శించినప్పుడు గిరిజన వర్గాలకు ఇచ్చిన హామీలను ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నెరవేర్చారు. ఇందులో భాగంగా మూడు గిరిజన గ్రామాల్లో దాదాపు రూ.1 కోటి విలువైన అభివృద్ధి పనులను ఆయన పూర్తి చేశారు. 
 
బల్లగరువు, వెలగపాడు, కోరపర్తి గ్రామాల్లో చేపట్టిన ఈ పనులలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు, తాగునీటి సదుపాయాలు, సిసి రోడ్లు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వంటివి ఉన్నాయి. తన గత పర్యటనలో, పవన్ కళ్యాణ్ గిరిజన గ్రామస్తులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను తెలుసుకోవడంతో పాటు, వారికి అవసరమైన పౌర సౌకర్యాలను కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. 
 
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద రూ.55 లక్షల వ్యయంతో మూడు అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలను నిర్మించారు. పంచాయతీ రాజ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో బల్లగరువు, వెలగపాడు గ్రామాల్లో కొత్త భవనాలను నిర్మించారు. 
 
కోరపర్తి గ్రామంలో, గిరిజన సంక్షేమ ఇంజనీరింగ్ విభాగం అంగన్‌వాడీ కేంద్రానికి కాంపౌండ్ వాల్‌ను నిర్మించడం, ఎంపీపీ పాఠశాలను ఆధునీకరించడం, బోర్‌వెల్ ఏర్పాటు చేయడం, తాగునీటి పైప్‌లైన్లను వేయడం, సిసి రోడ్లను నిర్మించడం వంటి పనులను చేపట్టింది.
 
మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాల ద్వారా గిరిజన ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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