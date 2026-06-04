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డిపాజిట్లు గల్లంతైన వారూ ప్రశ్నిస్తారా? పవన్ ఫ్యాన్స్ 'జస్ట్ ఆస్కింగ్'
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ పోటీ చేస్తుందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆ పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ స్పందించారు. ''వస్తానంటే వద్దంటామా.. రండి సార్.. కానీ అంతకంటే ముందు ఒకటి చెప్పండి. మీరు ఉత్తుత్తినే వస్తున్నారా? లేక పొత్తుతో వస్తున్నారా...? సింగిల్గా వస్తున్నారా? ఊరికే అడుగుతున్నా..." అంటూ ప్రకాశ్ రాజ్ చేసిన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు. దీనికి తన స్నేచర్ హ్యాష్ట్యాగ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ను కూడా జతచేశారు.
ఈ ట్వీట్ చేయగానే సోషల్ మీడియాలో వేదికగా పెద్ద ఎత్తున చర్చ, రచ్చ మొదలైంది. పవన్ అభిమానులు ప్రకాష్ రాజ్పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. తెలంగాణ రాజకీయాల గురించి మాట్లాడే ముందు గతంలో బెంగుళూరులో పోటీ చేసినపుడు కనీసం డిపాజిట్ కూడా దక్కించుకోలేకపోయిన మీ చరిత్రను ఒక్కసారి గుర్తుచేసుకోవాలంటూ నెటిజన్లు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు. పవన్ ఎలా వస్తేమీకెందుకు అంటూ ఇంకొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
పొత్తుతో వస్తున్నారా, సింగిల్గానా? పవన్పై ప్రకాష్ రాజ్ ట్వీట్: నీకెందుకురా అంటూ బండ్ల గణేష్ ఫైర్
తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ కూడా పోటీ చేస్తుంది అంటూ జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రకటన తర్వాత ఎవరికివారు తమతమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు. ఐతే సినీ నటుడు, just asking అంటూ సెటైర్లు వేసే ప్రకాష్ రాజ్ x లో ట్వీట్ చేస్తూ... మీరొస్తానంటె మేమొద్దంటామా? రండి దొర .. కానీ వచ్చే ముందు ఉత్తుత్తినే వస్తున్నారా? పొత్తుతో వస్తున్నారా? లేదా సింగల్గా వస్తున్నారా? అది చెప్పి రండి . #justasking అంటూ పోస్ట్ చేసారు.
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మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' దేశవ్యాప్తంగా హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. అద్భుతమైన గ్లింప్స్, చార్ట్ బస్టర్ పాటలు, పవర్ ఫుల్ థియేట్రికల్ ట్రైలర్తో ప్రేక్షకులను మెస్మరైజ్ చేస్తోంది. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. పెద్ది జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల కానుంది. జూన్ 3న ప్రత్యేక ప్రీమియర్లు ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా విలేకర్ల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు