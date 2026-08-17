Pawan Kalyan: గ్రీన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ చైర్మన్గా నాగబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తన సోదరుడు, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబుకు ఒక కీలక బాధ్యతను అప్పగించారు. నాగబాబు గ్రీన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ చైర్మన్గా నియమితులయ్యారు. ఈ నియామకానికి సంబంధించి రాష్ట్ర పర్యావరణ, అటవీ శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
Pawan kalyan_Naga Babu
ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పర్యావరణ- అటవీ శాఖల బాధ్యతలను కూడా పవన్ కళ్యాణ్ నిర్వహిస్తుండటంతో, ఈ పదవి ఆయన పరిధిలోకి వస్తుంది. ఈ కొత్త పదవితో పాటు నాగబాబుకు క్యాబినెట్ హోదా కల్పించాలని కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. నాగబాబు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనమండలి సభ్యుడిగా, జనసేన పార్టీలో సీనియర్ నాయకుడిగా ఉన్నారు.
నాగబాబు పవన్ కళ్యాణ్ సోదరుడు కావడంతో, ఈ నియామకం రాజకీయంగా ఆసక్తిని రేకెత్తించే అవకాశం ఉంది. ఆయన జనసేనలో చురుకైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. గతంలో ఎన్డీయే ప్రభుత్వంలో మంత్రి పదవి కోసం కూడా ఆయన పేరు పరిశీలనలోకి వచ్చింది.
ఈ కొత్త బాధ్యతతో, రాష్ట్రంలో పచ్చదనం పెంపు కార్యక్రమాలు, పర్యావరణ సంబంధిత కార్యకలాపాలపై నాగబాబు దృష్టి సారించనున్నారు.