ఏపీ ఎన్నికలు - 100 శాతం స్ట్రైక్ రేటుతో రికార్డు సృష్టించిన జనసేన
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నాయకత్వంలోని జనసేన పార్టీ, పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తాను పోటీ చేసిన అన్ని స్థానాలను గెలుచుకుని, మరోసారి వంద శాతం విజయవంతమైన ఫలితాన్ని నమోదు చేసింది.
2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో సాధించిన విజయాన్ని పునరావృతం చేస్తూ, ఎన్డీఏ (NDA) భాగస్వామ్య పక్షాల మధ్య కుదిరిన సీట్ల సర్దుబాటు ఒప్పందం మేరకు జనసేనకు కేటాయించిన అన్ని స్థానాల్లోనూ ఆ పార్టీ విజయం సాధించింది. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ తాను పోటీ చేసిన అన్ని మేయర్, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పదవులను గెలుచుకుని సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
టీడీపీ నేతృత్వంలోని కూటమిలో కీలక భాగస్వామిగా ఉన్న పవన్ కల్యాణ్ నేతృత్వంలోని జనసేన, విజయవాడ, ఏలూరు నగరపాలక సంస్థల (కార్పొరేషన్ల) మేయర్ పదవులను కైవసం చేసుకుంది. అంతేకాకుండా, జనసేన తాను పోటీ చేసిన 14 మున్సిపాలిటీలు, మూడు నగర పంచాయతీల్లోని చైర్పర్సన్ పదవులన్నింటినీ గెలుచుకుంది.
ఈ పార్టీ కేవలం తాను పోటీ చేసిన అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లోనే కాకుండా, ఇతర పట్టణాల్లో కూడా తన ఉనికిని విస్తరించుకుంది. తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ), వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్సార్సీపీ) నుంచి జనసేనలో చేరిన నాయకులకు అవకాశం కల్పించడం ద్వారా, పార్టీ తన నాయకత్వ శ్రేణిని బలోపేతం చేయడంలో విజయం సాధించింది.
ఎన్నికలకు కొద్ది రోజుల ముందు మాత్రమే జనసేనలో చేరిన మాజీ ఎమ్మెల్యే వంగవీటి రాధాకృష్ణ, విజయవాడ మేయర్గా ఎన్నికయ్యారు. రాధాకృష్ణ తన సమీప ప్రత్యర్థి, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి రాయన భాగ్యలక్ష్మిపై 1,30,872 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు. రాధాకృష్ణకు 2,65,888 ఓట్లు రాగా, భాగ్యలక్ష్మికి 1,35,016 ఓట్లు లభించాయి.
రాధాకృష్ణ, ప్రముఖ నాయకుడు వంగవీటి మోహన రంగా కుమారుడు. మోహన రంగా 1988లో విజయవాడలో నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సమయంలో ప్రత్యర్థి వర్గం చేతిలో హత్యకు గురయ్యారు. రాధాకృష్ణ 2004లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గం నుంచి అసెంబ్లీకి ఎన్నికయ్యారు.
ఆ తర్వాత 2009 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, పవన్ కల్యాణ్ సోదరుడు, ప్రముఖ నటుడు చిరంజీవి స్థాపించిన ప్రజారాజ్యం పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. ఏలూరు నగరపాలక సంస్థ మేయర్గా జనసేనకు చెందిన రెడ్డి అప్పలనాయుడు ఎన్నికయ్యారు.
2024 ఎన్నికల్లో, జనసేన తాను పోటీ చేసిన 21 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో మరియు రెండు లోక్సభ స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. 2024 ఎన్నికల మాదిరిగానే, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూడా ఎన్డీయే (NDA) కూటమి ఘనవిజయం సాధించింది.
ఎన్నికలు జరిగిన మొత్తం 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో (ULBs), ఈ కూటమి 94 చోట్ల విజయం సాధించింది. 13 కార్పొరేషన్లలో 11 కార్పొరేషన్లలో దాని అభ్యర్థులు మేయర్లుగా ఎన్నికయ్యారు.
బుధవారం ఓట్ల లెక్కింపు జరిగిన ఒంగోలులో అది ఆధిక్యంలో ఉంది. ప్రతిపక్ష వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక కార్పొరేషన్, మూడు మున్సిపాలిటీలను మాత్రమే గెలుచుకోగలిగింది.
ఎన్డీఏ భాగస్వాముల మధ్య సీట్ల పంపకం ఒప్పందంలో భాగంగా, అనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ పదవిని బీజేపీకి కేటాయించారు. అయితే, వైఎస్ఆర్సీపీకి చెందిన రమేష్ గౌడ్, బీజేపీ అభ్యర్థి అజీష్ బాబును ఓడించారు. బీజేపీ పోటీ చేసిన నాలుగు మున్సిపాలిటీలలోనూ చైర్పర్సన్ పదవులను గెలుచుకుంది. రెండు మున్సిపాలిటీలలో టీడీపీ రెబెల్స్ విజయం సాధించారు.