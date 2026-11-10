పవన్ కల్యాణ్ వివాహ జీవితం.. నందిని నుంచి అన్నా వరకు.. కారణాలపై రచ్చ రచ్చ
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, తెలుగు నటుడు పవన్ కళ్యాణ్ తన మూడవ భార్య అన్నా లెజ్నెవాతో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించారు. 13 ఏళ్ల వివాహ బంధం తర్వాత, నవంబర్ 9, 2026న ఈ దంపతులు ఒక ఉమ్మడి ప్రకటన ద్వారా తాము విడిపోతున్నట్లు ధృవీకరించారు. పరస్పర అవగాహన, గౌరవంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని పేర్కొన్న వారు, భవిష్యత్తులో కూడా స్నేహితులుగా కొనసాగుతామని, తమ పిల్లలకు బాధ్యతాయుతమైన తల్లిదండ్రులుగా ఉంటామని తెలిపారు.
Pawan Kalyan
పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇప్పటివరకు మూడు వివాహాలు జరిగాయి. ఆయన 1997లో నందినిని, ఆ తర్వాత 2009లో నటి రేణు దేశాయ్ని వివాహం చేసుకున్నారు. 2013లో ఆయన రష్యన్ మోడల్, నటి అన్నా లెజ్నెవాను వివాహం చేసుకున్నారు.
తాజాగా ఆయన చేసిన ప్రకటనతో, ఆయన మూడవ వివాహ బంధం కూడా ముగిసింది. 1997లో నందినితో పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి జరిగింది. అయితే, వారి బంధం ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు. 1999లో వారు విడిపోయారు. 2008లో వీరి విడాకులు చట్టబద్ధంగా ఖరారయ్యాయి. వీరికి సంతానం లేదు.
ఇకపోతే.. 2009లో రేణు దేశాయ్తో పవన్ కళ్యాణ్ రెండో వివాహం జరిగింది. పవన్ కళ్యాణ్ 2000లో 'బద్రి' అనే తెలుగు చిత్ర షూటింగ్ సమయంలో నటి, మోడల్ రేణు దేశాయ్ను కలిశారు. వీరిద్దరూ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ప్రేమలో ఉన్న తర్వాత, 2009 జనవరిలో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. 2004లో జన్మించిన కుమారుడు అకీరా నందన్, 2010లో జన్మించిన కుమార్తె ఆద్య. అయితే, 2012లో వీరిద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు.
2013లో అన్నా లెజ్నెవాతో పవన్ కళ్యాణ్ మూడవ వివాహం జరిగింది. 2011లో తన తీన్మార్ సినిమా సెట్స్లో పవన్ కళ్యాణ్ రష్యన్ మోడల్, నటి అన్నా లెజ్నెవాను కలిశారు. వీరిద్దరూ 2013 సెప్టెంబర్లో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి మార్క్ శంకర్ పవనోవిచ్ అనే కుమారుడు, పోలెనా అంజనా పవనోవా అనే కుమార్తె ఉన్నారు.
తన గత సంబంధాలకు భిన్నంగా, పవన్, అన్నా తమ వైవాహిక జీవితాన్ని చాలా వరకు ప్రజల దృష్టికి దూరంగా ఉంచారు. అన్నా చాలా సంవత్సరాలుగా పెద్దగా బయట కనిపించకుండా ఉన్నారు. బహిరంగ కార్యక్రమాలలో ఎక్కువగా ఆ నటుడు-రాజకీయవేత్తతో పాటు కనిపించేవారు.
2023 జూలైలో, పవన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల ప్రచారంలో బిజీగా ఉన్నప్పుడు వారి వివాహంలో సమస్యలు ఉన్నాయనే పుకార్లు వచ్చాయి. అయితే, ఆ తర్వాత జనసేన పార్టీ ఈ జంట కలిసి ఉన్న చిత్రాన్ని పంచుకుని, ఆ ఊహాగానాలకు తెరదించింది.
అన్నా 2026 మార్చిలో ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి అడుగుపెట్టి, పవన్, వారి పిల్లలతో తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి అభిమానులకు అరుదైన ఫోటోలు అందించారు. ఆ ప్లాట్ఫామ్పై తన రాకను ప్రకటిస్తూ, ఆమె "చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్నది. ఇప్పుడు సరైన సమయం అనిపిస్తుంది," అని రాశారు.
రాబోయే నెలల్లో, ఆమె అనేక వ్యక్తిగత క్షణాలను పంచుకున్నారు. ఏప్రిల్లో, ఒక సంవత్సరం క్రితం తమ కుమారుడు మార్క్ ప్రాణాలతో బయటపడిన సింగపూర్ పాఠశాల అగ్నిప్రమాదాన్ని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. 2024 ఎన్నికలకు ముందు పవన్ ఎదుర్కొన్న కష్టకాలం గురించి కూడా ఆమె మాట్లాడారు. ఆ సంవత్సరాలు తమ కుటుంబానికి ఎంత సవాలుగా ఉన్నాయో వెల్లడించారు.
జూన్లో, పవన్ తన రాజకీయ పోరాటాలు చేస్తుండగా, తాను తమ పిల్లల కోసం దృఢంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించడం గురించి అన్నా రాశారు. పవన్ పక్కనే ఉండగా, నేషనల్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ సింగపూర్ నుండి మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ డిగ్రీతో పట్టభద్రురాలైన ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని కూడా ఆమె జరుపుకున్నారు.
జూలైలో, తనను లెజ్నెవా అని కాకుండా, తన వివాహానంతర ఇంటిపేరైన కొణిదెల అని పిలవాలని అన్నా తన ప్రాధాన్యతను వ్యక్తం చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్, అన్నా లెజ్నెవా విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించారు. నవంబర్ 9, 2026న, పవన్, అన్నా ఒక ఉమ్మడి ప్రకటన ద్వారా తమ వివాహ బంధానికి ముగింపు పలకాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ధృవీకరించారు. తమ పిల్లల సంతోషమే తమకు ప్రాధాన్యతగా ఉంటుందని కూడా వారు స్పష్టం చేశారు. అయితే పవన్ కల్యాణ్, అన్నా విడాకులపై సోషల్ మీడియాలో రచ్చ రచ్చ జరుగుతుంది. వీరు విడిపోవడానికి కారణం ఏంటని ఫ్యాన్స్తో పాటు నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, అమరావతిలోని వెలగపూడి సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఏపీ మంత్రివర్గం సమావేశం అయింది. అయితే, సమావేశానికి ముందు కేబినెట్ హాల్ వద్ద ఆహ్లాదకరమైన, ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటుచేసుకుంది. ఇటీవల జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి భారీ విజయం నమోదు చేయడంతో మంత్రుల్లో నూతనోత్సాహం కనిపించింది.
ఈ నేపథ్యంలో సమావేశ మందిరంలోకి వెళ్లే ముందు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఒకరికొకరు ఆప్యాయంగా కరచాలనం చేసుకున్నారు. అనంతరం ఇరువురు నేతలు కలిసి హాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ లోపలికి రాగానే మంత్రులంతా ఒక్కసారిగా లేచి నిలబడి చప్పట్లు కొడుతూ ఘన స్వాగతం పలికారు. మంత్రుల హర్షధ్వానాలతో కేబినెట్ సమావేశ మందిరం మార్మోగిపోయింది.