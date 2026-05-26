  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. pawan kalyan announces key decision prakasam district janasena committee dissolved
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 26 May 2026 (08:45 IST)

పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన నిర్ణయం.. పార్టీ కార్యవర్గం రద్దు

pawan kalyan
BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 26 May 2026 (08:44 IST) Updated: Tue, 26 May 2026 (08:45 IST)
google-news
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా పార్టీ కార్యవర్గాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేశారు. ఇకపై పార్టీలో క్రమశిక్షణ తప్పితే ఉపేక్షించేది లేదని ఆయన తీవ్ర స్వరంతో హెచ్చరించారు. పార్టీని ఒక సైనిక పటాలంలా ముందుకు నడిపించేందకు కఠిన నిర్ణయాలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు. 
 
ఆ పార్టీ పార్లమెంటరీ స్థాయి, కార్యకర్తల సమావేశం రాజమండ్రిలో జరిగింది. ఇందులో ఆయన మాట్లాడుతూ, పార్టీలో ప్రక్షాళనకు శ్రీకారం చుడుతున్నట్టు ప్రకటన చేసి. ఇందులో తొలి అడుగుగా అంతర్గత కలహాలతో కొట్టుకుంటున్న ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పార్టీ కార్యవర్గాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. 
 
ప్రకాశం జిల్లా కమిటీలోని నేతలు గత కొంతకాలంగా తీవ్రమైన వర్గ విభేదాలతో కొట్టుకుంటున్నారు. కేవలం 25 మంది సభ్యుల మధ్య ఏకంగా 54 గంటలు ఉన్నాయంటూ పవన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంతర్గత కలహాలతో ఒకరినొకరు పని చేయనివ్వకుండా పార్టీ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగిస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. పార్టీలో ఇలాంటి క్రమశిక్షణా రాహిత్యాన్ని ఎంతమాత్రం ఉపేక్షించేది లేదని ఆయన స్పష్టంచేశారు. 
 
ఇప్పటివరకు పార్టీలో అందరికీ స్వేచ్ఛ ఇచ్చామని, కానీ, ఇకపై తాను అనుకున్న పద్ధతిలోనే పార్టీని ముందుకు నడిపిస్తానని నేతలకు తేల్చి చెప్పారు. ఒకే మార్గంలో నడవండి లేదంటే పక్కకు తప్పుకోండి అంటూ గట్టిగా హెచ్చరించారు. ఈ నిర్ణయం ద్వారా పార్టీలో ఏ స్థాయి నేతలైనా క్రమశిక్షణ తప్పితే కఠిన చర్యలు తప్పవనే బలమైన సంకేతాలను ఆయన పంపించారు. అలాగే, ప్రకాశం జిల్లాకు కొత్త పార్టీ కార్యవర్గాన్ని నియమించనున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు. 
About Writer
ఠాగూర్

మా ఇంటి బంగారం కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్‌: ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో సమంత

మా ఇంటి బంగారం కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్‌: ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో సమంతట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నందినీ రెడ్డి తెరకెక్కించిన ఈ మూవీని జూన్ 19న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం నాడు ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో సమంత మాట్లాడుతూ, మా ఇంటి బంగారం ట్రైలర్ అందరికీ నచ్చే ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. మా కోసం ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్క అభిమానికి థాంక్స్. నందినీ గారు, రాజ్ గారు ప్రతీ విషయంలో పర్‌ఫెక్ట్‌గా ఉంటారు.

పెద్ది రామ్‌చరణ్ బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం, అదిరిపోతున్న టాలీవుడ్

పెద్ది రామ్‌చరణ్ బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం, అదిరిపోతున్న టాలీవుడ్టాలీవుడ్ అగ్రనటుల్లో ఒకరైన రామ్ చరణ్ నియమించుకున్న బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం ఇస్తున్నారట. పెద్ది ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నుంచి గాంబియా దేశానికి చెందిన కెవిన్ రామ్ చరణ్ వెంట వుంటూ భద్రతను చూస్కుంటున్నారు. కాగా ఇతడు ఇటలీ మిడిల్ వెయిట్ ఛాంపియన్ గా రికార్డులు సాధించిన చరిత్ర వుంది. మొత్తమ్మీద అత్యంత పటిష్టమైన బాడీగార్డునే నియమించుకున్నారని చర్చించుకుంటున్నారు. పెద్ది ఐటెం సాంగ్‌లో శృతి హాసన్‌తో పాటు జాన్వీ కపూర్ కూడా వున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. నిన్న భోపాల్‌లో పెద్ది వేడుక జరిగింది

Trisha: ఇప్పట్లో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకూడదనుకుంటున్న త్రిష? ఎందుకో తెలుసా?

Trisha: ఇప్పట్లో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకూడదనుకుంటున్న త్రిష? ఎందుకో తెలుసా?సినీ నటి త్రిష కృష్ణన్ రాజకీయ ఆశయాలకు సంబంధించి కొంతకాలంగా ఊహాగానాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే, క్రియాశీల రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడానికి ఈ నటి ఏమాత్రం తొందరపడటం లేదని తాజా సమాచారం. సినీ పరిశ్రమ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఉప ఎన్నికలు లేదా 2028 పార్లమెంటు ఎన్నికలతో సహా, సమీప భవిష్యత్తులో జరగబోయే ఏ ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేయకూడదని త్రిష నిర్ణయించుకున్నారు.

అనన్య పాండేకు ఆన్‌లైన్ ట్రోలింగ్.. అది భరత నాట్యమేనా? (video)

అనన్య పాండేకు ఆన్‌లైన్ ట్రోలింగ్.. అది భరత నాట్యమేనా? (video)అనన్య పాండేకు ఆన్‌లైన్ ట్రోలింగ్ కొత్తేమీ కాదు. ఆమె నటనపై విమర్శల నుండి, ఆమె హావభావాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్న మీమ్స్ వరకు, ఈ నటి తన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసినప్పటి నుండి సోషల్ మీడియాలో తరచుగా ఎగతాళిని ఎదుర్కొంటోంది. విజయ్ దేవరకొండ సరసన నటించిన లైగర్ చిత్రంలో ఆమె నటన గతంలో తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంది, చాలామంది ఆమె నటన శైలిని ఎగతాళి చేశారు. అయితే, ఇటీవలి కాలంలో ఆమె నటన క్రమంగా మెరుగుపడుతోందని ప్రేక్షకులు భావించడంతో ట్రోలింగ్ తగ్గింది.

Ananth Sriramఫ మా తల్లిదండ్రులను కాపాడండి: అనంత్ శ్రీరామ్

Ananth Sriramఫ మా తల్లిదండ్రులను కాపాడండి: అనంత్ శ్రీరామ్సినీ గీత రచయిత, చేగొండి హరిరామ జోగయ్య బంధువు అయిన అనంత్ శ్రీరామ్ కలెక్టర్, డిప్యూటీ కలెక్టర్, పోలీస్ స్టేషన్, సంబంధిత శాఖాధికారులకు వినతి పత్రం ఈరోజు పశ్చిమ గోదావరి:భీమవరం కలక్టరేట్ కార్యాలయానికి సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ మీడియా అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు చాకచక్యంగా సమాధానం ఇచ్చారు. ఎవరినీ నొప్పించకుండా ఏ పార్టీని కించపరచకుండా, కోర్టు నిర్ణయానికి శిరసా వహిస్తానని తెలిపారు.