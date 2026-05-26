పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన నిర్ణయం.. పార్టీ కార్యవర్గం రద్దు
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా పార్టీ కార్యవర్గాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేశారు. ఇకపై పార్టీలో క్రమశిక్షణ తప్పితే ఉపేక్షించేది లేదని ఆయన తీవ్ర స్వరంతో హెచ్చరించారు. పార్టీని ఒక సైనిక పటాలంలా ముందుకు నడిపించేందకు కఠిన నిర్ణయాలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు.
ఆ పార్టీ పార్లమెంటరీ స్థాయి, కార్యకర్తల సమావేశం రాజమండ్రిలో జరిగింది. ఇందులో ఆయన మాట్లాడుతూ, పార్టీలో ప్రక్షాళనకు శ్రీకారం చుడుతున్నట్టు ప్రకటన చేసి. ఇందులో తొలి అడుగుగా అంతర్గత కలహాలతో కొట్టుకుంటున్న ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పార్టీ కార్యవర్గాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
ప్రకాశం జిల్లా కమిటీలోని నేతలు గత కొంతకాలంగా తీవ్రమైన వర్గ విభేదాలతో కొట్టుకుంటున్నారు. కేవలం 25 మంది సభ్యుల మధ్య ఏకంగా 54 గంటలు ఉన్నాయంటూ పవన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంతర్గత కలహాలతో ఒకరినొకరు పని చేయనివ్వకుండా పార్టీ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగిస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. పార్టీలో ఇలాంటి క్రమశిక్షణా రాహిత్యాన్ని ఎంతమాత్రం ఉపేక్షించేది లేదని ఆయన స్పష్టంచేశారు.
ఇప్పటివరకు పార్టీలో అందరికీ స్వేచ్ఛ ఇచ్చామని, కానీ, ఇకపై తాను అనుకున్న పద్ధతిలోనే పార్టీని ముందుకు నడిపిస్తానని నేతలకు తేల్చి చెప్పారు. ఒకే మార్గంలో నడవండి లేదంటే పక్కకు తప్పుకోండి అంటూ గట్టిగా హెచ్చరించారు. ఈ నిర్ణయం ద్వారా పార్టీలో ఏ స్థాయి నేతలైనా క్రమశిక్షణ తప్పితే కఠిన చర్యలు తప్పవనే బలమైన సంకేతాలను ఆయన పంపించారు. అలాగే, ప్రకాశం జిల్లాకు కొత్త పార్టీ కార్యవర్గాన్ని నియమించనున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు.
