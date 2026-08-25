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  4. Pawan Kalyan Big Move for Pulivendula, Beyond Politics
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (11:14 IST)

పులివెందులలో పవన్ కల్యాణ్ కీలక అడుగు.. రాజకీయాలకు అతీతంగా...

pawan kalyan
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (11:14 IST)
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పులివెందుల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం దశాబ్దాలుగా వైఎస్ కుటుంబం చేతిలోనే ఉంది. ఎటువంటి బలమైన పోటీ లేకుండా ఈ కుటుంబం నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఏలుతూ వస్తోంది. అయితే, 2024 ఎన్నికల్లో జగన్ సాధించిన మెజారిటీ గణనీయంగా తగ్గడం గమనార్హం. 2019లో సుమారు 91,000గా ఉన్న ఆయన మెజారిటీ, 2024 నాటికి సుమారు 60,000కు పడిపోయింది.
 
పులివెందులలో జరిగిన జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల్లో టీడీపీ విజయం సాధించడం ఈ విషయాన్ని మరింత స్పష్టం చేసింది. జగన్ కంచుకోటగా భావించే ఈ నియోజకవర్గంలో ఇలా జరగడం అపూర్వమైన విషయం. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, కేవలం రాజకీయ ప్రయోజనాలకే పరిమితం కాకుండా పులివెందుల విషయంలో ఒక కీలకమైన అడుగు వేస్తున్నారు.
 
జల్ జీవన్ మిషన్-అమరావాణి వాటర్‌షెడ్ పథకం కింద, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా - ముఖ్యంగా కడప జిల్లాలో - తాగునీటి ప్రాజెక్టులను పారదర్శకంగా, రాజకీయాలకు అతీతంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. గత ప్రభుత్వం ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత నిర్లక్ష్యం చేసిన పథకాలకు ఆయన ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతనిస్తూ వాటిని పూర్తి చేసే దిశగా చర్యలు చేపడుతున్నారు. 
 
వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా, పులివెందుల నియోజకవర్గం, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు ఏళ్లుగా ఎదుర్కొంటున్న తాగునీటి సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా, భారీ వాటర్ గ్రిడ్ పథకం నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేయడానికి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు.
 
పులివెందుల వాటర్ గ్రిడ్ సమస్య చాలా కాలంగా నలుగుతూ వస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పటికీ, జగన్ తన హయాంలో ఈ సమస్యపై తగినంత దృష్టి సారించలేదు. కానీ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ పులివెందుల ప్రాంతం కోసం చొరవ తీసుకుని అడుగులు వేయడం నిజంగా అభినందనీయమని తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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