డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కాన్వాయ్లో ప్రమాదం... తర్వాత ఏమైంది?
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కాన్వాయ్లో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. బుధవారం ఉదయం విశాఖపట్టణంలోని సిరిపురం నుంచి పెద్ద వాల్తేరు వైపు వెళుతుండగా త్రీ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. పవన్ వాహనశ్రేణిలో ముందు వెళుతున్న వాహనం అకస్మాత్తుగా బ్రేక్ వేసింది. దీంతో వెనుక వేగంగా వస్తున్న వాహనం ముందు వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది.
ఈ ప్రమాదంలో ఢీకొట్టిన వాహనం ముందు భాగం స్వల్పంగా దెబ్బతింది. అయితే ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు లేదా ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. దీంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ప్రమాద సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ కాన్వాయ్లో లేరని అధికారులు తెలిపారు. ఆయన్ని పికప్ చేసుకోవడానికి వెళుతున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు అధికారులు తెలిపారు.