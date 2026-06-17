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Written By సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (22:00 IST)

Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్‌కు కోర్టు ఉపశమనం.. ఆన్‌లైన్‌లో వ్యాప్తికి అడ్డుకట్ట

pawan kalyan
BY: సెల్వి
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (21:54 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (22:00 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌కు బెంగళూరు నగర సివిల్ కోర్టు కీలకమైన మధ్యంతర న్యాయ ఉపశమనాన్ని కల్పించింది. ఆయనపై ధృవీకరించని భూకబ్జా, ఆక్రమణల ఆరోపణలు ఆన్‌లైన్‌లో వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించేందుకు కోర్టు జాన్ డో నిరోధక ఉత్తర్వును జారీ చేసింది. 
 
మే 29 నుండి జూన్ 1, 2026 మధ్య ప్రచారంలోకి వచ్చిన వీడియోలు, కథనాలు, సోషల్ మీడియా పోస్టుల వెల్లువ కారణంగా ఈ న్యాయ వివాదం తలెత్తింది. తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలో పవన్ కళ్యాణ్ కోడి చెరువు తిరుసభను అక్రమంగా ఆక్రమించారని, స్థానిక భూ రికార్డులను తారుమారు చేశారని ఆరోపిస్తూ, వైరల్ అయిన ఆ కంటెంట్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. కోర్టును ఆశ్రయించే ముందు, పవన్ కళ్యాణ్ న్యాయ బృందం ఈ ఆరోపణలను ఖండించేందుకు ఐటీ నిబంధనల ప్రకారం డాక్యుమెంటరీ ఆధారాలతో కూడిన అధికారిక ఫిర్యాదులను టెక్ మధ్యవర్తులకు పంపింది. 
 
అయితే, అధికారిక కోర్టు ఉత్తర్వు అందిన తర్వాతే చర్యలు తీసుకుంటామని ఎక్స్‌ కార్ప్ స్పందించింది. పరిస్థితిని గమనించిన కోర్టు, జూన్ 10న ఒక తాత్కాలిక నిషేధాజ్ఞను జారీ చేసింది. దానిని జూన్ 11న అధికారికంగా మరింత స్పష్టం చేసింది. ఈ సవరించిన ఉత్తర్వు, ఎక్స్ కార్ప్, గూగుల్ ఎల్ఎల్‌సీ, మెటా ప్లాట్‌ఫామ్స్ ఇంక్ వంటి ప్రధాన టెక్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లతో పాటు, అశోక్ కుమార్ అనే మారుపేరుతో ఉన్న గుర్తుతెలియని ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులను కూడా పరువు నష్టం కలిగించే కంటెంట్‌ను హోస్ట్ చేయడం లేదా షేర్ చేయడం మానుకోవాలని ప్రత్యేకంగా ఆదేశిస్తుంది. 
 
ఈ ఆదేశం ప్రకారం, భూ ఆక్రమణ ఆరోపణలు ఉన్న అన్ని నిర్దిష్ట యూఆర్ఎల్‌లు, లింకులు, వీడియోలను ఈ సోషల్ మీడియా దిగ్గజాలు బ్లాక్ చేయాలి. జూలై 24, 2026న జరగనున్న తదుపరి అధికారిక విచారణ వరకు ఈ తాత్కాలిక నిషేధాజ్ఞ పటిష్టంగా అమలులో ఉంటుంది. తద్వారా ధృవీకరించని ఈ వైరల్ ప్రచారానికి విజయవంతంగా అడ్డుకట్ట వేయబడింది.
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