సంబంధిత వార్తలు
- మీ వద్ద బంగారం వుందా..? ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ పని చేయొద్దు.. రూ.2లక్షల మార్కును?
- పానీపూరీ తిన్న 15మంది పిల్లలకు అస్వస్థత.. ఏమైంది?
- భారత స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన శుభ్మన్ గిల్
- వైద్యుడు అందుబాటులో లేరు.. గర్భిణీ స్త్రీతో పాటు నవజాత శిశువు మృతి
- మైసూర్ ఆస్పత్రిలో ఒకే రోజు 11 మంది రోగులు మృతి? ఎలా?
Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్కు కోర్టు ఉపశమనం.. ఆన్లైన్లో వ్యాప్తికి అడ్డుకట్ట
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కు బెంగళూరు నగర సివిల్ కోర్టు కీలకమైన మధ్యంతర న్యాయ ఉపశమనాన్ని కల్పించింది. ఆయనపై ధృవీకరించని భూకబ్జా, ఆక్రమణల ఆరోపణలు ఆన్లైన్లో వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించేందుకు కోర్టు జాన్ డో నిరోధక ఉత్తర్వును జారీ చేసింది.
మే 29 నుండి జూన్ 1, 2026 మధ్య ప్రచారంలోకి వచ్చిన వీడియోలు, కథనాలు, సోషల్ మీడియా పోస్టుల వెల్లువ కారణంగా ఈ న్యాయ వివాదం తలెత్తింది. తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలో పవన్ కళ్యాణ్ కోడి చెరువు తిరుసభను అక్రమంగా ఆక్రమించారని, స్థానిక భూ రికార్డులను తారుమారు చేశారని ఆరోపిస్తూ, వైరల్ అయిన ఆ కంటెంట్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. కోర్టును ఆశ్రయించే ముందు, పవన్ కళ్యాణ్ న్యాయ బృందం ఈ ఆరోపణలను ఖండించేందుకు ఐటీ నిబంధనల ప్రకారం డాక్యుమెంటరీ ఆధారాలతో కూడిన అధికారిక ఫిర్యాదులను టెక్ మధ్యవర్తులకు పంపింది.
అయితే, అధికారిక కోర్టు ఉత్తర్వు అందిన తర్వాతే చర్యలు తీసుకుంటామని ఎక్స్ కార్ప్ స్పందించింది. పరిస్థితిని గమనించిన కోర్టు, జూన్ 10న ఒక తాత్కాలిక నిషేధాజ్ఞను జారీ చేసింది. దానిని జూన్ 11న అధికారికంగా మరింత స్పష్టం చేసింది. ఈ సవరించిన ఉత్తర్వు, ఎక్స్ కార్ప్, గూగుల్ ఎల్ఎల్సీ, మెటా ప్లాట్ఫామ్స్ ఇంక్ వంటి ప్రధాన టెక్ ప్లాట్ఫామ్లతో పాటు, అశోక్ కుమార్ అనే మారుపేరుతో ఉన్న గుర్తుతెలియని ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులను కూడా పరువు నష్టం కలిగించే కంటెంట్ను హోస్ట్ చేయడం లేదా షేర్ చేయడం మానుకోవాలని ప్రత్యేకంగా ఆదేశిస్తుంది.
ఈ ఆదేశం ప్రకారం, భూ ఆక్రమణ ఆరోపణలు ఉన్న అన్ని నిర్దిష్ట యూఆర్ఎల్లు, లింకులు, వీడియోలను ఈ సోషల్ మీడియా దిగ్గజాలు బ్లాక్ చేయాలి. జూలై 24, 2026న జరగనున్న తదుపరి అధికారిక విచారణ వరకు ఈ తాత్కాలిక నిషేధాజ్ఞ పటిష్టంగా అమలులో ఉంటుంది. తద్వారా ధృవీకరించని ఈ వైరల్ ప్రచారానికి విజయవంతంగా అడ్డుకట్ట వేయబడింది.
Srinu Vaitla: శర్వా నంద్, డైరెక్టర్ శ్రీనువైట్ల సినిమాకు సన్నాహాలు
మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోన్న విష్ణు మంచు కన్నప్ప
డైనమిక్ హీరో విష్ణు మంచు గత ఏడాది ‘కన్నప్ప’ అంటూ ఆడియెన్స్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నారు. అవా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, 24 ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ల మీద ‘కన్నప్ప’ మూవీని డా. ఎం. మోహన్ బాబు నిర్మించిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖేష్ కుమార్ సింగ్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఇక ఈ ప్రాజెక్ట్లో అక్షయ్ కుమార్, మోహన్ లాల్, ప్రభాస్, కాజల్, బ్రహ్మానందం ఇలా ఎంతో మంది గొప్ప నటీనటులు కీలక పాత్రలను పోషించడంతో ప్యాన్ ఇండియా వైడ్గా క్రేజ్ను దక్కించుకుంది.
Sree Vishnu: ఒరియా పిల్లా.. అంటూ టీజ్ చేస్తున్న కామ్రేడ్ కళ్యాణ్
శ్రీ విష్ణు తన వెర్సటైల్ పెర్ఫార్మెన్స్, యూనిక్ కథలతో అలరిస్తున్నారు. ప్రతి సినిమాలోనూ హ్యూమర్ వుండేలా చూసుకునే శ్రీవిష్ణు తన లేటెస్ట్ ఫన్ఫుల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ‘కామ్రేడ్ కల్యాణ్’తో వస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని వెంకట్ ప్రెజెంట్ చేస్తుండగా, జానకిరామ్ మారెళ్ల దర్శకత్వం హిస్తున్నారు. వెంకటకృష్ణ కర్నాటి, సీతా కర్నాటి స్కంద వాహన మోషన్ పిక్చర్స్ ఎల్ఎల్పీ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు.
Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో చిత్రం "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సినిమాను మరింత అద్భుతంగా ప్రేక్షకులకు అందించేందుకు సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా సంస్థ P[XL], Big Pix, Screen X, ICE, 4DX, MX4D వంటి ప్రీమియం లార్జ్ ఫార్మాట్ స్క్రీన్లలో విడుదల చేయనుంది. దీంతో అభిమానులు అత్యంత భారీ అనుభూతితో సినిమాను ఆస్వాదించే అవకాశం పొందనున్నారు.