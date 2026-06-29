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Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 29 June 2026 (19:26 IST)

Ambani Hospital: అంబానీ ఆస్పత్రిలో పవన్ కల్యాణ్.. ఎందుకు?

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BY: సెల్వి
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (19:21 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (19:26 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గత కొంతకాలంగా పలు ఆరోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కేవలం రెండు నెలల క్రితమే హైదరాబాద్‌లో ముక్కుకు శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న ఆయన, ఇప్పుడు మరోసారి వైద్య పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. ఈసారి ఆయనకు శారీరక సమస్యకు సంబంధించిన చికిత్స జరుగుతోంది. 
 
గత కొంతకాలంగా భుజం గాయంతో బాధపడుతున్న ఆయన, దానికి చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కాసేపటి క్రితమే ముంబై చేరుకున్నారు. భుజంలోని రొటేటర్ కఫ్ గాయం కారణంగా, అంటే రెండు భుజాల కండరాలు పూర్తిగా చిరిగిపోవడం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్న ఆయన, వైద్య పరీక్షల కోసం కోకిలాబెన్ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఆసుపత్రికి వెళ్తున్నారు. 
 
దేశంలోని అత్యుత్తమ వైద్య సంస్థలలో ఒకటైన ముంబైలోని ప్రఖ్యాత అంబానీ ఆసుపత్రిలో పవన్ తన రెండు భుజాలకు చికిత్స తీసుకోనున్నారు. గతంలో ముక్కుకు శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న పవన్, ఇప్పుడు తన భుజాల సమస్యను పరిష్కరించుకోనున్నారు. దీనివల్ల ఆయన శారీరకంగా మరింత మెరుగైన స్థితికి చేరుకుంటారు. 
 
ఈ ముంబై పర్యటనలో ఆయనతో పాటు ఆయన భార్య అన్నా కూడా ఉన్నారు. చికిత్స అనంతరం ఆయన మెరుగైన ఆరోగ్యంతో త్వరలోనే తిరిగి వస్తారని భావిస్తున్నారు. 
 
కాగా, బహిరంగ సభలు, ఎన్నికల ప్రచారాల సమయంలో అభిమానులు విపరీతంగా తోయడం లేదా లాగడం వంటి చర్యల వల్ల పవన్‌కు ఈ భుజం గాయాలు అయ్యాయి. ఎట్టకేలకు ఆయన దీనికి తగిన వైద్య చికిత్స పొందుతున్నారు.
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సెల్వి

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