ఏపీ పంచాయతీ ఎన్నికలు : పోటీ చేసేందుకు జనసేన శ్రేణులకు పూర్తి స్వేచ్ఛ
జనసేన పార్టీ అత్యంత కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఏపీ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు పార్టీ శ్రేణులకు పూర్తి స్వేచ్ఛను ఇచ్చింది. ఈ మేరకు విజయవాడ, మంగళగిరిలోని ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం ఒక పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది.
'గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా, స్థానిక సంస్థలను బలోపేతం చేయాలనే లక్ష్యంతో జరిగేవి. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ ఎలాంటి రాజకీయపరమైన అడ్డంకులు లేకుండా నామినేషన్ దాఖలు చేసి, ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే హక్కు ఉంటుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకునే జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు ఎవరైనా స్వేచ్ఛగా నామినేషన్లు దాఖలు చేసి పోటీ చేయవచ్చు. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకునే జనసేన శ్రేణులను పార్టీ నాయకులు అడ్డుకోకూడదు. మున్సిపల్, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల తరహాలో గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎలాంటి స్థానాల పంపకాలు ఉండవు. జనసేన పార్టీ తరపున స్వేచ్ఛాపూరిత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరగాలి' అని పేర్కొంది.