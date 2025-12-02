Pawan Kalyan: మిత్రుడు రామ్కు పవన్ కీలక పగ్గాలు.. నాగబాబు ఉత్తరాంధ్రకే పరిమితం
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సన్నిహిత మిత్రుడు అయిన టాలీవుడ్ నిర్మాత రామ్ తాళ్లూరి ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో జనసేన రాజకీయ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నామినేట్ అయ్యారు. పార్టీ సంస్థాగత వ్యవహారాలను చూసుకోవడం, ఈ స్థానంలో కేడర్ను బలోపేతం చేసే బాధ్యతను ఆయనకు అప్పగించారు.
ప్రధాన కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత, రామ్ తాళ్లూరి మంగళగిరి కార్యాలయంలో పార్టీకి సంబంధించిన అన్ని కార్యకలాపాలను చూసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ముందు పవన్ కళ్యాణ్ రామ్ తాళ్లూరికి మరిన్ని కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు.
పార్టీలో వివిధ అంతర్గత నిర్ణయాలకు సంబంధించి రామ్ ఇప్పుడు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్రస్తుత కమిటీల స్థానంలో కొత్త కమిటీలను ఖరారు చేయడానికి ఆయన ప్రతి నియోజకవర్గం నుండి రాష్ట్ర స్థాయి పార్టీ నాయకులతో క్రమం తప్పకుండా సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్, నాదెండ్ల మనోహర్ ఇద్దరూ తమ మంత్రివర్గ విధుల్లో పూర్తిగా మునిగిపోయారు. కేడర్, పార్టీ వ్యవహారాలకు సమయం కేటాయించలేకపోయారు కాబట్టి, పార్టీలోని వివిధ పదవులకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయడానికి, జిల్లా స్థాయి ఇంచార్జ్లను ఖరారు చేయడానికి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే బాధ్యతను రామ్ తాళ్లూరికి అప్పగించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రెండింటిలోనూ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు పార్టీ సన్నాహాల్లో రామ్ తాళ్లూరి చురుకైన, కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. పార్టీకి బలమైన ఉనికి ఉన్న ప్రాంతాలలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు అభ్యర్థులను ప్రకటించే ముందు పవన్ కళ్యాణ్ రామ్ తాళ్లూరి నుండి అభిప్రాయం. ఇన్పుట్లను తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
అంతేకాకుండా, పార్టీ తన స్థావరాన్ని ఏకీకృతం చేసుకోవాల్సిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కేడర్తో సన్నిహితంగా ఉండాలని కూడా రామ్ను ఆదేశించారు. పార్టీ సంస్థాగత వ్యవహారాలను కూడా ఆయనకు అప్పగించారు.
రామ్ తాళ్లూరితో పాటు, పవన్ కళ్యాణ్ సోదరుడు, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు కూడా పార్టీకి సంబంధించిన వివిధ వ్యవహారాలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కానీ, నాగబాబు ఉత్తరాంధ్రకే పరిమితం కాగా, రామ్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జనసేన పార్టీ మొత్తం కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్నారు.