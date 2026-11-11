మేయర్ వంగవీటి రాధాకృష్ణకు కలిసిన పవన్ కల్యాణ్ (video)
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎమం పవన్ కళ్యాణ్ తన మంగళగిరి క్యాంప్ కార్యాలయంలో విజయవాడ మేయర్ వంగవీటి రాధాకృష్ణ, ఆయన కుటుంబాన్ని కలిశారు. ఈ సందర్భంగా వారు ఆప్యాయంగా పలకరించుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ చిహ్నం ముందు ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చి, నగరాభివృద్ధిపై చర్చించారు. విజయవాడ నగర అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమం లక్ష్యంగా పనిచేయాలని, ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి నిరంతరం అందుబాటులో ఉండాలని ఈ సందర్భంగా పవన్ కల్యాణ్ ఆకాంక్షించారు.
Pawan Kalyan
అంతకు ముందు రోజు, పవన్ కళ్యాణ్, అన్నా లెజ్నేవా 13 ఏళ్ల వివాహ బంధానికి పరస్పర గౌరవంతో ముగింపు పలికి, స్నేహితులుగా, పిల్లల పెంపకంపై దృష్టి సారించే తల్లిదండ్రులుగా విడిపోతున్నట్లు పంచుకున్నారు.
అన్నాతో విడాకుల వ్యవహారం ప్రకటించిన తర్వాత ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ చురుకుగా ప్రభుత్వ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఏపీ కేబినెట్ మీటింగ్లో పాల్గొన్నారు.
అలాగే విజయవాడ మేయర్ను కలిశారు. ఈ సందర్భంగా విజయవాడ నగర నూతన మేయర్గా ఎన్నికైన వంగవీటి రాధాకృష్ణ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. విజయవాడ మేయర్గా ఎన్నికైన సందర్భంగా పవన్ కల్యాణ్ను కలిసిన రాధాకృష్ణ, ఆయనకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
Chief @PawanKalyan ❤️???? https://t.co/DSaMnNN90s— Likith...???? || OG2⚔️ (@likith004) November 10, 2026