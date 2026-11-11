  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Pawan Kalyan Hosts Vijayawada Mayor Amid Personal Life News
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (09:48 IST)

మేయర్ వంగవీటి రాధాకృష్ణకు కలిసిన పవన్ కల్యాణ్ (video)

Pawan Kalyan
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (09:48 IST)
google-news
Pawan Kalyan
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎమం పవన్ కళ్యాణ్ తన మంగళగిరి క్యాంప్ కార్యాలయంలో విజయవాడ మేయర్ వంగవీటి రాధాకృష్ణ, ఆయన కుటుంబాన్ని కలిశారు. ఈ సందర్భంగా వారు ఆప్యాయంగా పలకరించుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ చిహ్నం ముందు ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చి, నగరాభివృద్ధిపై చర్చించారు. విజయవాడ నగర అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమం లక్ష్యంగా పనిచేయాలని, ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి నిరంతరం అందుబాటులో ఉండాలని ఈ సందర్భంగా పవన్ కల్యాణ్ ఆకాంక్షించారు. 
 
అంతకు ముందు రోజు, పవన్ కళ్యాణ్, అన్నా లెజ్నేవా 13 ఏళ్ల వివాహ బంధానికి పరస్పర గౌరవంతో ముగింపు పలికి, స్నేహితులుగా, పిల్లల పెంపకంపై దృష్టి సారించే తల్లిదండ్రులుగా విడిపోతున్నట్లు పంచుకున్నారు.
 
అన్నాతో విడాకుల వ్యవహారం ప్రకటించిన తర్వాత ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ చురుకుగా ప్రభుత్వ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఏపీ కేబినెట్ మీటింగ్‌లో పాల్గొన్నారు. 
 
అలాగే విజయవాడ మేయర్‌ను కలిశారు. ఈ సందర్భంగా విజయవాడ నగర నూతన మేయర్‌గా ఎన్నికైన వంగవీటి రాధాకృష్ణ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. విజయవాడ మేయర్‌గా ఎన్నికైన సందర్భంగా పవన్ కల్యాణ్‌ను కలిసిన రాధాకృష్ణ, ఆయనకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
విజయసాయి రెడ్డి కొత్త పార్టీ ప్రకటిస్తారా?

ఏఐ ఉచ్చులో చిక్కిన శ్రీలీల..? ఏమైంది?

ఏఐ ఉచ్చులో చిక్కిన శ్రీలీల..? ఏమైంది?కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ)ని ఉపయోగించి సెలబ్రిటీల నకిలీ వీడియోలను సృష్టించే ధోరణి పెరుగుతుండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తాజాగా నటి శ్రీలీల బాధితురాలయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో ఒక మహిళకు సంబంధించిన వీడియోను, అది శ్రీలీలదేనన్నట్లుగా తప్పుదారి పట్టించేలా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఆ వీడియోలో ఒక మహిళ అసభ్యకరమైన దుస్తులు ధరించి కనిపిస్తున్నారు. దీనిని చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు, ఆమె శ్రీలీల అని పొరబడి గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. అయితే, అసలు వీడియోలో ఉన్నది దృశ్యం 2, భూల్ భులయ్యా 3 చిత్రాల్లో నటించిన నటి రోజ్ సర్దానా అని తెలుస్తోంది.

నా మొదటి వ్యాపారం విఫలమైంది.. కానీ విలువైన పాఠాలు నేర్చుకున్నా... సమంత

నా మొదటి వ్యాపారం విఫలమైంది.. కానీ విలువైన పాఠాలు నేర్చుకున్నా... సమంతస్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు ప్రస్తుతం ప్రెగ్నెన్సీ బ్రేకులో వున్నారు. ప్రస్తుతం రెస్ట్ తీసుకుంటున్నప్పటికీ ఆమె సినిమాలకు అతీతంగా తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. ఆమె వ్యాపారాలు ఆమెకు గణనీయమైన గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టాయి. కానీ ఒక వ్యాపారవేత్తగా ఆమె ప్రయాణం విజయంతో ప్రారంభం కాలేదు. తన మొదటి వ్యాపార భాగస్వామ్యం విఫలమైందని సమంత ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.

పవన్‌ కల్యాణ్‌తో ఆ 14 ఏళ్లు.. శ్రీరాముడి 14 ఏళ్ల వనవాసంతో పోల్చిన రేణూ దేశాయ్

పవన్‌ కల్యాణ్‌తో ఆ 14 ఏళ్లు.. శ్రీరాముడి 14 ఏళ్ల వనవాసంతో పోల్చిన రేణూ దేశాయ్నటి, చిత్ర నిర్మాత రేణు దేశాయ్, తెలుగు సూపర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌తో విడిపోయిన తర్వాత తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును ఏర్పరచుకోవడంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడారు. ఇటీవల ఒక పాడ్‌కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, విడాకులు తీసుకుని 14 ఏళ్లు గడిచినా, ప్రజలు ఇప్పటికీ తనను తన మాజీ భర్తతోనే ముడిపెట్టి చూస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. తన పరిస్థితిని శ్రీరాముడి 14 ఏళ్ల వనవాసంతో పోల్చిన రేణు, ప్రజలు ఎప్పటికి తనను తన సొంత పని, సాధించిన విజయాల ద్వారా గుర్తిస్తారని ప్రశ్నించారు.

Pawan to become an ascetic?: పవన్ కళ్యాణ్ సర్వసంగ పరిత్యాగిగా మారబోతున్నారా? దేశ ప్రధాని అవుతారా?

Pawan to become an ascetic?: పవన్ కళ్యాణ్ సర్వసంగ పరిత్యాగిగా మారబోతున్నారా? దేశ ప్రధాని అవుతారా?పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాక ఆయన వివాహ జీవితంలో చాలామంది విమర్శలు గుప్పించారు. అదంతా ఒక భాగమైతే వై.ఎస్.ఆర్. పార్టీ అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఘాటుగానే ఎలక్షన్ల సమయంలో పర్సనల్ దాడి చేశారు. ఈ వీడియో నేడు సోషల్ మీడియాలో వైలర్ అవుతోంది. మరోవైపు ఆంధ్రలో స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడ్డాక పవన్ తన వ్యక్తిగత జీవితంలో తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. వివాహంపై విసుగెత్తి జగన్‌తో అలా అన్నారా? జగన్ విమర్శలనుద్దేశించి పవన్ అన్నమాటలు.. నాకు ఇదే విసుగు వస్తుంది జగన్.. లేని నాల్గవ భార్య గురించి మాట్లాడుతున్నావ్.

Aadi Saikumar: ఈగో రాజా నుంచి రౌడీ రాకాసి అంటూ సాగే లవ్ సాంగ్ రిలీజ్

Aadi Saikumar: ఈగో రాజా నుంచి రౌడీ రాకాసి అంటూ సాగే లవ్ సాంగ్ రిలీజ్‘శంబాల’ బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత ఆది సాయికుమార్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్‌లతో ఆకట్టుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ‘ఈగో రాజా’ అంటూ ఆడియెన్స్‌ని పలకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎస్‌జిఎస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై జి. సురేష్ నిర్మిస్తున్న ఈ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌కు గురు శరవణన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇది తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఏకకాలంలో తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంతో ఆది కోలీవుడ్‌లోకి అరంగేట్రం చేస్తున్నారు.