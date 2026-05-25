  4. Pawan Kalyan Inspects Godavari Pushkaralu Works in Rajamahendravaram
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 25 May 2026 (12:17 IST)

గోదావరి పుష్కరాలు.. రాజమహేంద్రవరంలో ఘాట్ల వద్ద అభివృద్ధి పనులు.. పరిశీలించిన పవన్

Publish: Mon, 25 May 2026 (12:05 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (12:17 IST)
రాజమహేంద్రవరంలో జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాల సన్నాహాల్లో భాగంగా, వివిధ ఘాట్ల వద్ద జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సోమవారం పరిశీలించారు. ఈ తనిఖీ సందర్భంగా, ఘాట్ల వద్ద జరుగుతున్న పనుల పురోగతిని, ఇతర సంబంధిత మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల వివరాలను జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి ఉప ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. 
 
అనంతరం, నదీ తీరంలోని ఏర్పాట్లను సమీక్షించేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ పుష్కర ఘాట్ నుండి కోటిలింగాల రేవు వరకు పడవలో ప్రయాణించారు. అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టు కింద జరుగుతున్న పనుల గురించి పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ వివరించారు. 
 
పుష్కరాల సమయంలో ఘాట్ల వద్ద కాలుష్యాన్ని నియంత్రించేందుకు అమలు చేస్తున్న చర్యలను కూడా ఉప ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు. ఈ భారీ ఆధ్యాత్మిక వేడుకకు హాజరుకానున్న భక్తుల కోసం పరిశుభ్రత, జనసమర్థ నిర్వహణ మరియు మెరుగైన సౌకర్యాలను కల్పించే దిశగా తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి అధికారులు ఆయనకు వివరించారు.
