శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025 (22:09 IST)

తెలంగాణలోని కొండగట్టు ఆలయానికి రూ.30కోట్లు.. పవన్ సిఫార్సు.. తితిదే గ్రీన్‌సిగ్నల్

Pawan_kondagattu
Pawan_kondagattu
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) తెలంగాణలోని కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయానికి 30 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించాలని నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయం ఆలయంలో చేపట్టనున్న అభివృద్ధి పనులకు ఉపయోగిస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఈ నిధులను టీటీడీకి సిఫార్సు చేశారు. ఆయన కొండగట్టు హనుమంతుని పరమ భక్తుడు. ఈ ప్రతిపాదనను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ఆయన వ్యక్తిగత భక్తి కూడా ప్రధాన కారణంగా నిలిచింది. 
 
ఈ ఆలయం జగిత్యాల జిల్లా, మల్యాల మండలం, ముత్యంపేట గ్రామంలోని ఒక చిన్న కొండపై ఉంది. ఇది సుమారు 300 నుండి 500 సంవత్సరాల పురాతనమైనదని నమ్ముతారు. స్థానికుల నమ్మకం ప్రకారం, ఒక పశువుల కాపరికి హనుమంతుడు కలలో కనిపించిన తర్వాత అతను ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించాడు. 
 
పవన్ కళ్యాణ్ కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామిని తమ కులదైవంగా భావిస్తారు. తన జీవితంలో ఈ ఆలయ ప్రాముఖ్యత గురించి ఆయన చాలాసార్లు మాట్లాడారు. 2009లో తీవ్రమైన విద్యుత్ షాక్ ప్రమాదం నుండి తనను కాపాడింది ఆ స్వామేనని ఆయన నమ్ముతారు. ఆయన ముఖ్యమైన రాజకీయ కార్యక్రమాలకు ముందు సహా చాలాసార్లు ఈ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. ఆయన పర్యటనలు ఆయన భక్తికి నిదర్శనంగా భావిస్తారు. 
 
ఇక ప్రభుత్వ పదవి చేపట్టిన తర్వాత కూడా ఆయన ఈ పర్యటనలను కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొండగట్టు ఆలయ అభివృద్ధికి టీటీడీ సాయం చేయాలనే పవన్ సిఫార్సును తితిదే అంగీకరించింది. త్వరలో అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిణామం సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన ఓ దేవస్థాన సంస్థ తెలంగాణ ఆలయానికి నిధులు ఎలా ఇస్తుందని చాలామంది ప్రశ్నించారు. అయితే టీటీడీ ఒక రాష్ట్రానికి పరిమితం కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న హిందూ దేవాలయాలకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఆ కోణం నుంచి చూస్తే, తెలంగాణ ఆలయానికి నిధులు ఇవ్వడం ఒక సాధారణ విషయం. 
 
అయితే, ఈ విషయం కొన్ని వర్గాలలో ఆత్మపరిశీలనకు దారితీసింది. ఇటీవల, ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందినవారు కాబట్టి రవీంద్ర భారతిలో ఆయన విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ నిరసనలు జరిగాయి. కల్వకుంట్ల కవిత నిరసనకారులకు మద్దతు పలికారు. 
 
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆ కార్యక్రమానికి హాజరుకాలేదు. ఇప్పుడు అదే గొంతులు, టీటీడీకి ఆంధ్ర మూలాలు ఉన్నందున దాని మద్దతును వ్యతిరేకిస్తాయా అని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్, టీటీడీ ప్రాంతీయ విభేదాలకు అతీతంగా వ్యవహరించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇలాంటి విభేదాలు కనుమరుగవ్వాల్సిన సమయం వచ్చిందని చాలామంది భావిస్తున్నారు. 
 
తెలంగాణ గుర్తింపు అభివృద్ధిని, ప్రగతిని ప్రోత్సహించాలి. అది ప్రాంతం ఆధారంగా వివక్షను ప్రోత్సహించకూడదు. ఐక్యత, ఉమ్మడి పురోగతిపై దృష్టి కేంద్రీకరించాలని నెటిజన్లు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

Suhasini : వినోద్ కుమార్, సుహాసిని కాంబినేషన్ లో సినిమా

Suhasini : వినోద్ కుమార్, సుహాసిని కాంబినేషన్ లో సినిమావందకు పైగా సినిమాలు చేసిన అనుభవంతో దర్శకుడు చెప్పిన కథ విని చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యా. మంచి సక్సెస్ అవుతుందనే నమ్మకం వుందని సీనియర్ నటుడు వినోద్ కుమార్ తెలియజేస్తున్నారు. సన్ ఆఫ్ మూవీ లో నటిస్తున్న ఆయనను పలుకరిస్తే ఇలా తెలియజేస్తున్నారు. నేడు టీజర్ విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్ వచ్చారు.

Sampoornesh Babu: నాని చిత్రం ది ప్యారడైజ్ లో సంపూర్ణేశ్ బాబు లుక్

Sampoornesh Babu: నాని చిత్రం ది ప్యారడైజ్ లో సంపూర్ణేశ్ బాబు లుక్నేచురల్ స్టార్ నాని తాజా సినిమా ది ప్యారడైజ్. దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, SLV సినిమాస్ బ్యానర్ పై నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇంతకుముందు నాని గెటప్ కు సంబంధించిన స్టిల్స్ విడుదల చేశారు. రగ్గడ్ మీసం, గెడ్డం, రెండు జడలతో కనిపించిన నాని అదిరిపోయే ఫస్ట్ లుక్ ని రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. తాజాగా ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సంపూర్ణశ్ బాబు లుక్ విడుదలచేశారు.

Vijay Antony: బుకీ నుంచి విజయ్ ఆంటోనీ ఆలపించిన బ్రేకప్ యాంథమ్ రిలీజ్

Vijay Antony: బుకీ నుంచి విజయ్ ఆంటోనీ ఆలపించిన బ్రేకప్ యాంథమ్ రిలీజ్తాజాగా మేకర్స్ 'బుకీ' బ్రేకప్ యాంథమ్ తొక్కలో మనసు పగిలేనే సాంగ్ ని రిలీజ్ చేశారు. విజయ్ ఆంటోని ఈ సాంగ్ ని అద్భుతమైన వైబ్ తో కంపోజ్ చేశారు. విజయ్ ఆంటోని, ఖరెస్మా రవిచంద్రన్ ఎనర్జిటిక్ వోకల్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. భాష్యశ్రీ సాహిత్యం క్యాచిగా వుంది. ఈ సాంగ్ ఇన్స్టంట్ గా హిట్ అయ్యింది.

'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి పాఠాలు నేర్చుకోండి : రాంగోపాల్ వర్మ

'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి పాఠాలు నేర్చుకోండి : రాంగోపాల్ వర్మఇటీవల హిందీలో విడుదలైన 'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి ప్రతి ఒక్కరూ గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలని ప్రముఖ వివాదాస్పద దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ హితవు పలికారు.

మంచి ఛాన్స్ లభిస్తే రీఎంట్రీ : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్

మంచి ఛాన్స్ లభిస్తే రీఎంట్రీ : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్తనకు మంచి కథతో పాటు ఛాన్స్ లభిస్తే మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇస్తానని ప్రముఖ హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఒకపుడు ఓ క్రేజీ హీరోయిన్‌గా ఓ వెలుగు వెలుగిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్... ఇటీవల నిర్మాత జాకీ భగ్నానీని వివాహం చేసుకున్న విషయం తెల్సిందే.

Watch More Videos

గుంటూరులో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు

గుంటూరులో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలుగుంటూరు: భాషే రమ్యం.. సేవే గమ్యం అంటూ ముందుకు సాగుతున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా గుంటూరులో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది. గుంటూరులోని వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు కేవలం ఒక కార్యక్రమంలా కాకుండా, తెలుగు సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే వేదికలా మారాయి. స్థానిక పొట్టి శ్రీరాముల విగ్రహం నుంచి వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరం వరకు జానపద ర్యాలీతో ఈ సంబరాలు ప్రారంభమయ్యాయి.

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలు

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలుఅలసందలులో పోషక విలువలు అమోఘంగా ఉంటాయి. దీనిలోని పీచుపదార్దం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. అలసందలులో ఉన్న ఆరోగ్యప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో అధిక ఫైబర్ కలిగి ఉండడం వలన జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్దకాన్ని నివారిస్తుంది. అలసందల్లో పుష్కలంగా లభించే మిటమిన్ కె మెదడు చురుకుగా పని చేయడంలో దోహదపడుతుంది. అలసందల్లో ఉండే ఐరన్, మెగ్నీషియం ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తాయి. మధుమేహంతో బాధపడే వారికి లో-గ్లిజమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన అలసందలు చాలా ఆరోగ్యకరం. అలసందలు తినటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యం

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యంఆసియా తలసేమియా కాన్‌క్లేవ్(ఏటిసి)ని జనవరి 10 మరియు 11, 2026 తేదీలలో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించబోతున్నట్లు తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS) వెల్లడించింది. భారతదేశంతో పాటుగా ఆసియా దేశాల నుంచి ప్రముఖ వైద్యులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశోధకులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, రోగి సమూహాలు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నాయి . దేశంలో అత్యంత తీవ్రమైనప్పటికీ నివారించగల జన్యు రక్త రుగ్మతలలో ఒకటైన తలసేమియాకు సమన్వయ ప్రతిస్పందనపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com