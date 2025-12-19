తెలంగాణలోని కొండగట్టు ఆలయానికి రూ.30కోట్లు.. పవన్ సిఫార్సు.. తితిదే గ్రీన్సిగ్నల్
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) తెలంగాణలోని కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయానికి 30 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించాలని నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయం ఆలయంలో చేపట్టనున్న అభివృద్ధి పనులకు ఉపయోగిస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఈ నిధులను టీటీడీకి సిఫార్సు చేశారు. ఆయన కొండగట్టు హనుమంతుని పరమ భక్తుడు. ఈ ప్రతిపాదనను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ఆయన వ్యక్తిగత భక్తి కూడా ప్రధాన కారణంగా నిలిచింది.
ఈ ఆలయం జగిత్యాల జిల్లా, మల్యాల మండలం, ముత్యంపేట గ్రామంలోని ఒక చిన్న కొండపై ఉంది. ఇది సుమారు 300 నుండి 500 సంవత్సరాల పురాతనమైనదని నమ్ముతారు. స్థానికుల నమ్మకం ప్రకారం, ఒక పశువుల కాపరికి హనుమంతుడు కలలో కనిపించిన తర్వాత అతను ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించాడు.
పవన్ కళ్యాణ్ కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామిని తమ కులదైవంగా భావిస్తారు. తన జీవితంలో ఈ ఆలయ ప్రాముఖ్యత గురించి ఆయన చాలాసార్లు మాట్లాడారు. 2009లో తీవ్రమైన విద్యుత్ షాక్ ప్రమాదం నుండి తనను కాపాడింది ఆ స్వామేనని ఆయన నమ్ముతారు. ఆయన ముఖ్యమైన రాజకీయ కార్యక్రమాలకు ముందు సహా చాలాసార్లు ఈ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. ఆయన పర్యటనలు ఆయన భక్తికి నిదర్శనంగా భావిస్తారు.
ఇక ప్రభుత్వ పదవి చేపట్టిన తర్వాత కూడా ఆయన ఈ పర్యటనలను కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొండగట్టు ఆలయ అభివృద్ధికి టీటీడీ సాయం చేయాలనే పవన్ సిఫార్సును తితిదే అంగీకరించింది. త్వరలో అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిణామం సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఓ దేవస్థాన సంస్థ తెలంగాణ ఆలయానికి నిధులు ఎలా ఇస్తుందని చాలామంది ప్రశ్నించారు. అయితే టీటీడీ ఒక రాష్ట్రానికి పరిమితం కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న హిందూ దేవాలయాలకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఆ కోణం నుంచి చూస్తే, తెలంగాణ ఆలయానికి నిధులు ఇవ్వడం ఒక సాధారణ విషయం.
అయితే, ఈ విషయం కొన్ని వర్గాలలో ఆత్మపరిశీలనకు దారితీసింది. ఇటీవల, ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందినవారు కాబట్టి రవీంద్ర భారతిలో ఆయన విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ నిరసనలు జరిగాయి. కల్వకుంట్ల కవిత నిరసనకారులకు మద్దతు పలికారు.
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆ కార్యక్రమానికి హాజరుకాలేదు. ఇప్పుడు అదే గొంతులు, టీటీడీకి ఆంధ్ర మూలాలు ఉన్నందున దాని మద్దతును వ్యతిరేకిస్తాయా అని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్, టీటీడీ ప్రాంతీయ విభేదాలకు అతీతంగా వ్యవహరించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇలాంటి విభేదాలు కనుమరుగవ్వాల్సిన సమయం వచ్చిందని చాలామంది భావిస్తున్నారు.
తెలంగాణ గుర్తింపు అభివృద్ధిని, ప్రగతిని ప్రోత్సహించాలి. అది ప్రాంతం ఆధారంగా వివక్షను ప్రోత్సహించకూడదు. ఐక్యత, ఉమ్మడి పురోగతిపై దృష్టి కేంద్రీకరించాలని నెటిజన్లు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.