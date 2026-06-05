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ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం- 2.5 కోట్ల సీడ్ బాల్స్ తయారీని ప్రారంభించిన పవన్
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా, రాష్ట్రంలో పచ్చదనాన్ని పెంపొందించడం, పర్యావరణ పునరుద్ధరణను ప్రోత్సహించే ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలలో భాగంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి కె. పవన్ కళ్యాణ్ శుక్రవారం నాడు 2.5 కోట్ల విత్తన బంతుల (సీడ్ బాల్స్) తయారీ, పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
Pawan Kalyan
ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, "మేము ఒకే ప్రాంతంలో 1,000 తెల్లపొనికి మొక్కలను నాటాము. ఈ చెక్కను కొండపల్లి బొమ్మల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా, రాష్ట్రంలో అటవీ విస్తరణ, వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచే ప్రయత్నాలలో భాగంగా, 2.5 కోట్ల విత్తన బంతులను తయారు చేసి పంపిణీ చేయడం ద్వారా పర్యావరణ పునరుద్ధరణను ప్రోత్సహించే కార్యక్రమాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టింది," అని అన్నారు.
ఈ కార్యక్రమం నేడు ప్రారంభమై, జూన్ 15 వరకు అన్ని జిల్లాల్లోనూ కొనసాగుతుంది. రాబోయే 10 రోజుల్లో, విత్తన బంతుల ) తయారీలో ప్రజలను భాగస్వాములను చేస్తున్నామని చెప్పారు. పూర్తిగా సేంద్రీయ పదార్థాలను ఉపయోగించి ఈ విత్తన బంతులను తయారు చేస్తున్నారు. వర్షాకాలంలో వీటిని విత్తనాలు నాటేందుకు వీలుగా వివిధ ప్రాంతాల్లో చల్లుతారని పవన్ పేర్కొన్నారు. జీవవైవిధ్యం, పర్యావరణ సుస్థిరతను పెంపొందించే లక్ష్యంతో చేపట్టిన 'హరిత సమరం' కార్యక్రమంలో భాగంగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2.5 కోట్ల విత్తన బంతులను పంపిణీ చేయడానికి అటవీ శాఖ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
రాజకీయ నాయకులు, డ్వాక్రా మహిళలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, యువతతో సహా అనేక వర్గాల ప్రజలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఈ భారీ స్థాయి హరిత కార్యక్రమానికి ఆధునిక విధానాన్ని జోడిస్తూ, క్లిష్టమైన లేదా విశాలమైన ప్రాంతాల్లో విత్తన బంతులను చల్లడానికి డ్రోన్ సాంకేతికతను కూడా వినియోగించనున్నారు.
లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజను నిర్వహించిన తమన్నా భాటియా
నటి తమన్నా భాటియా తన నివాసంలో 'లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజ'ను నిర్వహించిన అనుభవాన్ని ఎంతో భావోద్వేగంతో పంచుకున్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం తనలో గొప్ప మార్పును కలిగించిన అనుభూతిగా నిలిచిందని అభివర్ణించారు. అతిథులు వెళ్లిపోయి, మంత్రోచ్ఛారణలు ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా తాను ఆ దైవ విగ్రహం పక్కనే కూర్చుండిపోయానని, ఆ రోజు ముగిసిపోవడం తనకు ఇష్టం లేకపోయిందని ఆమె సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
లుంగీలో పవన్ కళ్యాణ్.. ఇంటర్నెట్ను ఆకట్టుకుంటున్న ఫోటో
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పవన్ను దొర అంటూ ప్రకాష్ రాజ్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు - కర్రుకాల్చి వాత పెట్టిన నటి హేమ (Video)
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