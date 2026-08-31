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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (12:10 IST)

పవన్ కల్యాణ్‌ను సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించాలి: తిరుపతిలో వీర బలిజ శంఖారావం తీర్మానం

Pawan Kalyan
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (12:10 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌ను ఏపీ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటించి ఎన్నికల బరిలోకి దిగాలంటూ బలిజ సంఘం నేతలు తీర్మానించారు. తిరుపతిలో జరిగిన వీర బలిజ సాంస్కృతిక పునర్జీవన శంఖారావ సభలో కీలక తీర్మానాలు చేశారు బలిజ సంఘం నేతలు. వచ్చే 2029 ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా పవన్ కల్యాణ్‌ను ప్రకటించాలని సభ తీర్మానించింది. అలాగే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా 2029లో బలిజ సామాజిక వర్గానికి చెందిన నేతను సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించాలని కోరారు. టీడీపీ 2029 ఎన్నికల్లో కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన నేతను సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించాలని ఏపీ రాజకీయ పార్టీలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
 
రాయలసీమలోని 54 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో కనీసం 15 సీట్లు బలిజలకు కేటాయించాలని ప్రధాన పార్టీలను డిమాండ్ చేశారు. బలిజ, కాపు, తెలగ, తూర్పు కాపు, మున్నూరు కాపు సామాజిక వర్గాలు ఆర్థికంగా ఎదగడంతో పాటు ఇతర సామాజిక వర్గాలను కూడా కలుపుకొని ముందుకు సాగాలని తీర్మానించారు.
 
2024 ఎన్నికల సమయంలో బలిజ, కాపు వర్గాలకు టీడీపీ ఇచ్చిన హామీలన్నింటినీ నెరవేర్చాలని కోరారు. బలిజ భవన్ నిర్మాణం కోసం సొంత నిధులతో భూమి కొనుగోలు చేసి, భవన నిర్మాణం చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. సూరా నరహరి జ్ఞాపకార్థం సూరా మోహన్ రూ.20 లక్షలు, బలిజ భవన్ నిర్మాణానికి ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ రూ.50 లక్షలు విరాళంగా ప్రకటించింది. వీర బలిజ సాంస్కృతిక పునర్జీవన శంఖారావ సభలో మొత్తం ఏడు తీర్మానాలకు ఆమోదం లభించింది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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