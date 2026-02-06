తెలంగాణలో ప్రచారానికి పవన్ కల్యాణ్ రారట.. కారణం ఏంటో తెలుసా?
తెలంగాణలోని పవన్ కళ్యాణ్ మద్దతుదారులలో ఆయన ప్రచార పర్యటన గురించి బలమైన అంచనాలు నెలకొన్నాయి. చాలామంది అభిమానులు ఆయన బీజేపీ తరపున తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటారని ఆశించారు. అయితే, పవన్ కళ్యాణ్ మున్సిపల్ ఎన్నికలలో ప్రచారం చేయరని బీజేపీ తర్వాత ప్రకటించింది. జ్వరంతో బాధపడుతున్నందున జనసేన అధినేత ప్రయాణించలేకపోతున్నారని పార్టీ స్పష్టం చేసింది.
అంతకుముందు, పవన్ కళ్యాణ్ వారాంతంలో తెలంగాణలో పర్యటించే అవకాశం ఉందని వార్తలు వచ్చాయి. వివరణాత్మక షెడ్యూల్ విడుదల కానప్పటికీ, ప్రతిపాదిత ప్రచార తేదీలు మద్దతుదారులలో ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. ఈ పర్యటన రద్దు కావడం చాలా మంది అభిమానులను, రాజకీయ అనుచరులను నిరాశపరిచింది.
బీజేపీ ఇప్పటికే ఎన్నికల ప్రచారం కోసం నితిన్ నబిన్ను రంగంలోకి దించింది. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ రాక ప్రచారానికి మరింత ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుందని భావించారు. ప్రణాళికలు రద్దు కావడంతో, పార్టీ వర్గాలలో మద్దతుదారులు నిరాశ వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ప్రచార సభలు కీలక ప్రాంతాలలో దృష్టిని ఆకర్షించి, ఓటర్లను సమీకరిస్తాయని భావించారు.
ఇదిలా ఉండగా, జనసేన ఎన్నికలలో తన సొంత భాగస్వామ్యంపై దృష్టి సారించింది. మున్సిపల్ ఎన్నికలలో పార్టీ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 336 వార్డులలో పోటీ చేస్తోంది. జనసేన అభ్యర్థుల కోసం చురుకుగా ప్రచారం చేయాలని పవన్ కళ్యాణ్ జనసైనికులకు, వీర మహిళలకు పిలుపునిచ్చారు.
పార్టీ నాయకులు ఇప్పుడు క్షేత్రస్థాయిలో ఎన్నికల ప్రయత్నాలను బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారించారు. పర్యటన రద్దయినప్పటికీ, పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రచార ప్రక్రియలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికలలో జనసేన మరియు బీజేపీ రెండింటికీ రాబోయే రోజులు కీలకం కానున్నాయి.