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  4. Pawan Kalyan Orders Action Over Poor Quality CC Roads in Peddapenki Village
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (10:26 IST)

Pawan Kalyan: కాంట్రాక్టర్‌ పనుల్లో నాణ్యత లేదు.. పవన్ కల్యాణ్ అసహనం

Pawan kalyan
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (10:26 IST)
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పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని పెద్దపెనికి గ్రామంలో ఒక కాంట్రాక్టర్ చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల నాణ్యత అధ్వానంగా ఉండటంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటించడంలో విఫలమైనందుకు గాను, ఆ కాంట్రాక్టర్ పెండింగ్‌లో ఉన్న బిల్లులను వెంటనే నిలిపివేయాలని, కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కలెక్టర్‌ను ఆయన ఆదేశించారు. 
 
పెద్దపెనికి గ్రామంలో కొత్తగా వేసిన సిమెంట్ కాంక్రీట్ రోడ్లపై పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయని గ్రామస్తులు ఫిర్యాదు చేశారని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో, ఆ ప్రాంతంలోని పనులను పరిశీలించడానికి రాష్ట్ర ప్రధాన నాణ్యత నియంత్రణ అధికారిని అక్కడికి పంపారు. తనిఖీ సమయంలో, ఐదు సీసీ రోడ్ల నిర్మాణంలో నాణ్యతా లోపాలు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. 
 
ఆ తర్వాత, పరిస్థితిని సమీక్షించేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ జిల్లా కలెక్టర్, ఇతర అధికారులతో ఒక సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. అభివృద్ధి పనులలో నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటించడంలో విఫలమైన కాంట్రాక్టర్లు, అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన అన్నారు. 
 
ప్రజా మౌలిక సదుపాయాల నాణ్యత విషయంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండదని స్పష్టం చేసిన ఆయన, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల అమలులో నిర్లక్ష్యాన్ని సహించేది లేదని హెచ్చరించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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