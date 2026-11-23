జనసేన కార్యకర్త మృతి.. విచారణకు ఆదేశించిన పవన్ కల్యాణ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల పరిశీలన సందర్భంగా జరిగిన గొడవలో జనసేన కార్యకర్త ఒకరు మరణించిన ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించారు.
ఈ ఘటన వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా, పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని చక్రాయపేట మండలం, నాగులగుట్టపల్లె గ్రామంలో శనివారం చోటుచేసుకుంది.
నామినేషన్ల పరిశీలన సమయంలో జరిగిన గొడవలో ముంతల రామాంజులు (50) మరణించారు. శనివారం రాత్రి జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు మృతదేహంతో ప్రధాన రహదారిపై నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ, ఈ మరణానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఈ నిరసన సందర్భంగా, పులివెందుల నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) ఇన్ఛార్జ్ బి.టెక్ రవి, చక్రాయపేట మండల టీడీపీ అధ్యక్షుడు మహేశ్వర రెడ్డిల పాత్రపై విచారణ జరపాలని జనసేన నాయకులు కోరారు.
జనసేన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రామాంజులు జనసేన మద్దతుతో సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థికి బంధువు అవుతారు. పవన్ కళ్యాణ్ జిల్లా యంత్రాంగం, పార్టీ శ్రేణుల నుంచి వివరాలను సేకరించారు. నామినేషన్ల పరిశీలన సమయంలో జరిగిన సంఘటనలు, అప్పటి పరిస్థితులపై సమగ్ర సమాచారాన్ని సేకరించాలని కడప జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా ఎస్పీని ఆయన ఆదేశించారు.
ఈ ఘటనపై నిష్పక్షపాతంగా, పారదర్శకంగా విచారణ జరపాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. మృతుని కుటుంబ సభ్యుల నుంచి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేయాలని, ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని ఆయన ఆదేశించారు.
విచారణలో ఎవరైనా బాధ్యులుగా తేలితే, నిబంధనల ప్రకారం వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రామాంజులు మరణంపై విచారణ జరపాలని జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ను పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశించారు.
విచారణ ప్రక్రియను సమన్వయం చేస్తూ, దాని పురోగతిని క్రమం తప్పకుండా సమీక్షించాలని ఆయన సూచించారు. అలాగే, రామాంజులు కుటుంబానికి పార్టీ తరపున అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చేందుకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కల్యాణం శివ శ్రీనివాస్ను ఆయన పులివెందులకు పంపారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియలో రామాంజులు మరణించడం పట్ల ఉప ముఖ్యమంత్రి తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. తన కుటుంబానికి పార్టీ తరపున అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇదిలా ఉండగా, వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో పదవుల కోసం టీడీపీ నాయకులకు ఉన్న ఆశ వల్లే జనసేన కార్యకర్త బాధితుడయ్యాడని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించింది.
సర్పంచ్ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, చక్రాయపేట మండలం సురభి గ్రామం నుండి జనసేన కార్యకర్త జలపాతి నాగమల్లయ్య సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. అయితే, టీడీపీ మండల ఇన్ఛార్జ్ మహేశ్వర్ రెడ్డి, బీటెక్ రవి, ఎమ్మెల్యే రామగోపాల్ రెడ్డిలను నామినేషన్ కేంద్రానికి పిలిపించి, నామినేషన్ పత్రాలను పరిశీలించే నెపంతో జనసేన సభ్యులను లోపలికి రాకుండా అడ్డుకున్నారని, తద్వారా టీడీపీ అభ్యర్థిని ఏకగ్రీవంగా గెలిపించుకునేందుకు కుట్ర చేశారని ప్రతిపక్ష పార్టీ పేర్కొంది.
ఈ విషయం తెలిసి జనసేన సభ్యులు నామినేషన్ కేంద్రానికి చేరుకోగా, టీడీపీ నాయకులు వారిపై రాళ్లతో దాడి చేసి, అక్కడి నుండి తరిమికొట్టారు. ఈ క్రమంలో కొందరు భయంతో కింద పడిపోగా, జనసేన సర్పంచ్ అభ్యర్థి బంధువైన రామాంజులు గుండెపోటుతో మరణించారు.