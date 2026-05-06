బుధవారం, 6 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 6 మే 2026 (12:13 IST)

Pawan Kalyan : విజయ్‌పై ప్రశంసలు కురిపించిన పవన్ కల్యాణ్.. మార్పు కోసం ఓటేశారు

నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో ఇటీవల వెలువడిన ఎన్నికల ఫలితాలపై పవన్ కళ్యాణ్ స్పందిస్తూ, ప్రభుత్వాల నుండి ఓటర్లు ఏమి ఆశిస్తున్నారనే దానిపై ఈ తీర్పు స్పష్టమైన సందేశాన్ని ఇస్తోందని అన్నారు. ప్రజలు పరిపాలనతో సంతృప్తిగా ఉన్నప్పుడు, వారు నాయకులను తిరిగి ఎన్నుకుంటారు. వారు సంతృప్తిగా లేనప్పుడు, ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా మార్పు కోసం ఓటు వేస్తారు. 
 
తమిళనాడు, కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాల్లోని ఓటర్లు మార్పు కోరుకుంటున్నారని స్పష్టంగా చూపించారని, ఫలితాలు ఆ మనోభావాన్నే ప్రతిబింబిస్తున్నాయని పవన్ అన్నారు. అస్సాం, పుదుచ్చేరిలో భారతీయ జనతా పార్టీ తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుని, పశ్చిమ బెంగాల్‌లో పురోగతి సాధించిందని పేర్కొంటూ, పవన్ కళ్యాణ్ ఆ పార్టీ పనితీరును అభినందించారు. 
 
నరేంద్ర మోదీ, అమిత్ షాల కృషిని ఆయన ప్రశంసిస్తూ, వారి నిరంతర కృషి పార్టీ పరిధిని విస్తరించడంలో సహాయపడిందని అన్నారు. విజయ్‌ను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ, ఆయన పార్టీ తక్కువ సమయంలోనే బలమైన మద్దతును ఆకర్షించగలిగిందని పేర్కొన్నారు.
 
విజయ్ పనితీరును అభినందిస్తూ, ఇది పెరుగుతున్న ప్రజా మద్దతును ప్రతిబింబిస్తుందని పవన్ చెప్పుకొచ్చారు. తమిళనాడులో ఏఐఏడీఎంకే, బీజేపీల ప్రయత్నాలను పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశంసించారు. అలాగే, కేరళలో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ కూటమికి అభినందనలు తెలిపారు.

Rashmika: కెచ మాస్టర్ ఆధ్వర్యంలో కేరళలో మైసా యాక్షన్ షెడ్యూల్ పూర్తిచేసిన రష్మిక మందన్న

Rashmika: కెచ మాస్టర్ ఆధ్వర్యంలో కేరళలో మైసా యాక్షన్ షెడ్యూల్ పూర్తిచేసిన రష్మిక మందన్నరష్మిక మందన్న తన రాబోయే చిత్రం ‘మైసా’ కోసం ఒక ముఖ్యమైన షెడ్యూల్‌ను పూర్తి చేసింది. ఈ చిత్రానికి రవీంద్ర పుల్లే దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్ర బృందం ఇటీవల కేరళలో దీర్ఘకాల షూటింగ్ షెడ్యూల్‌ను ముగించింది. రష్మిక ఈ సంతోషకరమైన క్షణాన్ని తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంది. ఆమె తన టీమ్‌తో కలిసి తీసిన చిన్న వీడియోను పోస్ట్ చేసి, ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై కష్టపడ్డ ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.

Trisha: సూర్య, త్రిష జంటగా నటించిన వీరభద్రుడు సెన్సార్ పూర్తి

Trisha: సూర్య, త్రిష జంటగా నటించిన వీరభద్రుడు సెన్సార్ పూర్తిసూర్య నటించిన కురుప్పన్ తెలుగులో మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్ 'వీరభద్రుడు' గా రాబోతోంది. దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ చేసిన ఈ సినిమా సెన్సార్ పూర్తయిందని చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది. యూ/ఏ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన సెన్సార్ బోర్డ్- మే14న సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కు సిద్ధమైంది. డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది.

RB Choudhary : సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్ అధినేత, నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి దుర్మరణం

RB Choudhary : సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్ అధినేత, నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి దుర్మరణంసూపర్‌గుడ్‌ ఫిల్మ్స్‌ స్థాపించి తెలుగు, తమిళ్‌ పరిశ్రమలో భారీ హిట్లు పొందిన నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి రాజస్థాన్‌లోని జోధ్‌పూర్‌లో జరిగిన కారు ప్రమాదంలో మరణించారు. చౌదరి మృతితో తమిళ సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది. 90కి పైగా సినిమాలను ఆర్‌బీ చౌదరి నిర్మించారు. తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా ఆయన సుపరిచితం. కుటుంబ సమేతంగా చూడదగిన సినిమాలను ఆర్‌బీ చౌదరి నిర్మించి ప్రేక్షకాదరణ పొందారు. తెలుగులో సుస్వాగతం, సూర్యవంశం, రాజా, నువ్వు వస్తావని, సంక్రాంతి, నవవసంతం వంటి సినిమాలతో ఆర్‌బీ చౌదరి భారీ హిట్లు పొందారు. ఇక ఆయన కుమారులు జీవా కూడా తెలుగులో రంగం లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలో హీరోగా నటించారు. ఆ తర్వాత పలు తమిళ చిత్రాల్లోనూ జీవా నటించారు.

ఐదు రోజుల్లో రూ. 5 కోట్ల గ్రాస్ దాటిన కలెక్ష‌న్స్ సాధించిన ధ‌నుష్ కర

ఐదు రోజుల్లో రూ. 5 కోట్ల గ్రాస్ దాటిన కలెక్ష‌న్స్ సాధించిన ధ‌నుష్ కరధనుష్, మమితా బైజు జంటగా కుష్మిత గణేష్ సమర్పణలో డా. ఐషరి కె. గణేష్ నిర్మించిన చిత్రం ‘కర’. కుష్మిత గణేష్ సమర్పణలో డా. ఇషారి కె. గణేష్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి విఘ్నేశ్ రాజా దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 30న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విఘ్నేశ్వర ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఆర్ స్టార్ లాజిస్టిక్స్ బ్యానర్ మీద సిహెచ్ సతీష్ కుమార్, రాజేష్ కుమార్ బొబ్బర రిలీజ్ చేశారు. రిలీజ్ రోజు నుంచి హిట్ టాక్ సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర వ‌సూళ్ల‌తో దూసుకెళ్తోంది. నాలుగు రోజుల్లోనే సినిమా రూ.4.8 కోట్ల గ్రాస్ వ‌సూళ్ల‌ను సాధించటం విశేషం.

Pooja Hegde: దళపతి విజయ్ గెలుపు ముందుగానే చెప్పిన పూజా హెగ్డే

Pooja Hegde: దళపతి విజయ్ గెలుపు ముందుగానే చెప్పిన పూజా హెగ్డేదళపతి విజయ్ తన ఆఖరి సినిమా అంటూ ధీమాగా ప్రకటించి జననాయగన్ సినిమా చేసే టైంలోనే పలువురు ఆయన ఎలక్షన్ లో విజయం సాధిస్తారని తాము ముందుగానే ఊహించినట్లు కొందరు ప్రకటిస్తున్నారు. 2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో స్టార్ నటుడు తలపతి విజయ్ అనూహ్య విజయం సాధించడంతో, ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆయన హవా నడుస్తోంది. ఆసక్తికరంగా, తలపతి విజయ్ 'జన నాయగన్' సహనటి, స్టార్ హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే ఎన్నికల ఫలితాన్ని చాలా ముందే ఊహించారు.

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?టీ. ఉదయాన్నే లేవగానే గ్లాసుడు టీ తాగనిదే హుషారు వుండదంటారు చాలామంది. కానీ మోతాదుకి మించి టీ తాగితే చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గుండెల్లో మంట వస్తుంది. మోతాదుకి మించి టీ తాగడం వల్ల శరీరంలో యాసిడ్ ప్రేరేపిస్తుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఐరన్ లోపం ఏర్పడుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల నిద్రలేమి కలుగుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కూడా చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. మోతాదుకి మించి టీ తాగితే పంటి నొప్పి, దంతాలు పసుపు రంగులో మారుతాయి. టీ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలి

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందే

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

ఈ కోతి పడిన శ్రమను చూస్తే... కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది గుర్తొస్తుంది

ఈ కోతి పడిన శ్రమను చూస్తే... కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది గుర్తొస్తుందికష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది అనేది సమాజంలోని అసమానతలను, కొన్ని జీవన సత్యాలను ప్రతిబింబించే ఒక చేదు నిజం. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో ఒక కోతి చెట్టు పైన వున్న పండును తినేందుకు ఎంతో శ్రమపడుతూ సన్నటి కొమ్మ పైకి ఎక్కింది. ఆ పండును ఎంతో తెలివిగా కొమ్మను వంచి తన చేతిలోకి తీసుకునే లోపుగా మరో కోతి ఆ ఫలాన్ని లాగేసుకుని నోట కరిపించుకున్నది. ఇది చూస్తే.. పైన చెప్పుకున్న సామెత గుర్తుకు వస్తుంది.
