Pawan Kalyan : విజయ్పై ప్రశంసలు కురిపించిన పవన్ కల్యాణ్.. మార్పు కోసం ఓటేశారు
నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో ఇటీవల వెలువడిన ఎన్నికల ఫలితాలపై పవన్ కళ్యాణ్ స్పందిస్తూ, ప్రభుత్వాల నుండి ఓటర్లు ఏమి ఆశిస్తున్నారనే దానిపై ఈ తీర్పు స్పష్టమైన సందేశాన్ని ఇస్తోందని అన్నారు. ప్రజలు పరిపాలనతో సంతృప్తిగా ఉన్నప్పుడు, వారు నాయకులను తిరిగి ఎన్నుకుంటారు. వారు సంతృప్తిగా లేనప్పుడు, ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా మార్పు కోసం ఓటు వేస్తారు.
తమిళనాడు, కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాల్లోని ఓటర్లు మార్పు కోరుకుంటున్నారని స్పష్టంగా చూపించారని, ఫలితాలు ఆ మనోభావాన్నే ప్రతిబింబిస్తున్నాయని పవన్ అన్నారు. అస్సాం, పుదుచ్చేరిలో భారతీయ జనతా పార్టీ తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుని, పశ్చిమ బెంగాల్లో పురోగతి సాధించిందని పేర్కొంటూ, పవన్ కళ్యాణ్ ఆ పార్టీ పనితీరును అభినందించారు.
నరేంద్ర మోదీ, అమిత్ షాల కృషిని ఆయన ప్రశంసిస్తూ, వారి నిరంతర కృషి పార్టీ పరిధిని విస్తరించడంలో సహాయపడిందని అన్నారు. విజయ్ను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ, ఆయన పార్టీ తక్కువ సమయంలోనే బలమైన మద్దతును ఆకర్షించగలిగిందని పేర్కొన్నారు.
విజయ్ పనితీరును అభినందిస్తూ, ఇది పెరుగుతున్న ప్రజా మద్దతును ప్రతిబింబిస్తుందని పవన్ చెప్పుకొచ్చారు. తమిళనాడులో ఏఐఏడీఎంకే, బీజేపీల ప్రయత్నాలను పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశంసించారు. అలాగే, కేరళలో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ కూటమికి అభినందనలు తెలిపారు.