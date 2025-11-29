Pawan Kalyan: డిసెంబర్ 1 నుంచి పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు.. జనసేన ఎంపీలకు పవన్ క్లాస్
డిసెంబర్ 1 నుంచి ప్రారంభమయ్యే పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలకు వ్యూహాన్ని సమీక్షించడానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ శుక్రవారం రాత్రి పార్టీ లోక్సభ సభ్యులతో సమావేశం నిర్వహించారు. మచిలీపట్నం ఎంపీ వల్లభనేని బాలశౌరి, కాకినాడ ఎంపీ తంగేడల్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్ హాజరయ్యారు.
జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన చర్చలలో పూర్తిగా సిద్ధం కావాలని, సమర్థవంతంగా పాల్గొనాలని పవన్ ఎంపీలకు సూచించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశాలపై ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని అందించాల్సిన అవసరాన్ని తదుపరి చర్యల కోసం సంబంధిత కేంద్ర మంత్రులను కలవాలని పేర్కొన్నారు.
పోలవరం నీటిపారుదల ప్రాజెక్టు, అమరావతి అభివృద్ధిని ఆయన ప్రస్తావిస్తూ, కేంద్రం నిరంతర మద్దతు అమూల్యమైనదని అన్నారు. వివిధ పథకాల కింద మంజూరు చేయబడిన, పెండింగ్లో ఉన్న కేంద్ర నిధులపై రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారుల నుండి వివరాలను సేకరించాలని ఆయన ఎంపీలను కోరారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన ప్రాజెక్టులు మరియు అభివృద్ధి పనులకు ఊపు వచ్చేలా డేటాను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి, కీలక అంశాలను కేంద్ర మంత్రుల దృష్టికి తీసుకురావాలని పవన్ ఎంపీలను ఆదేశించారు.