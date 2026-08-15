Pawan Kalyan, తీవ్రమైన జ్వరం, మళ్లీ భుజం నొప్పి వచ్చిందా, హుటాహుటిన హైదరాబాద్కి పవన్
శనివారం నాడు కాకినాడలో 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో ఎంతో హుషారుగా పాల్గొన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. జ్వరంతో ఇబ్బందిపడుతున్నారు. రాజమండ్రిలో ఆయనను వైద్యులు పరీక్షించారు. ఆ ఫలితాలను పరీశిలించిన అనంతరం మెరుగైన చికిత్స, విశ్రాంతి కోసం డిప్యూటీ సీఎం హైదరాబాదుకి బయలుదేరి వెళ్లారు.
కాగా ఇటీవలే ఆయన తన భుజానికి శస్త్ర చికిత్స చేయించుకున్నారు. భుజానికి కట్టుతోనే ఆయన విధుల్లో పాల్గొన్నారు. ఈరోజు భుజం కట్టు తొలగించి వచ్చారు. ఐతే కార్యక్రమంలో పలుమార్లు ఆయన తన కుడిభుజాన్ని తన చేత్తో పట్టుకోవడం కనిపించింది. మళ్లీ భుజం నొప్పి వచ్చిందేమోనన్న సందేహం తలెత్తుతోంది. ఇదిలావుండగా శనివారం సాయంత్రం ఆయన అధికారికంగా నిర్వహించే ఎట్ హోం కార్యక్రమానికి హాజరు కాలేకపోయారు.