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  4. Pawan Kalyan-s department lost the first rank due to the poor quality of that single road, Video
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Saturday, 11 July 2026 (14:01 IST)

ఆ ఒక్కరోడ్డు నాణ్యతలోపంతో పవన్ కల్యాణ్ శాఖకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ జస్ట్ మిస్, వీడియో

pawan kalyan checking road quality
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (14:04 IST)
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pawan kalyan checking road quality
గత వైసిపి పాలనలో గ్రామీణ రోడ్ల పరిస్థితి ఎలా వున్నదో సోషల్ మీడియాలో అప్పట్లో విపరీతంగా వీడియోలో వైరల్ అవుతుండేవి. ఈ కారణంగా వైసిపి ప్రభుత్వ హయాంలో ఏపీలోని రోడ్ల నాణ్యత పరిస్థితి 19వ స్థానంలో వుండేది. ఐతే కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పంచాయతీరాజ్ శాఖను పరుగులు పెట్టించారు. ఈ కారణంగా ఏపీకి రోడ్ల నాణ్యత విషయంలో 2వ స్థానం వచ్చింది. కేంద్ర బృందం తనిఖీల్లో ఒక్కరోడ్డు మాత్రం ప్రమాణాలకు తగినట్లుగా లేకపోవడంతో ఫస్ట్ ర్యాంక్ జస్ట్ మిస్ అయ్యింది. గుజరాత్ రాష్ట్రంలో అన్ని రోడ్లు బాగున్నాయని తనిఖీలో తేలడంతో ఆ రాష్ట్రానికి మొదటి ర్యాంక్ లభించింది.
 
ఇకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న రోడ్ల దుస్థితిని ఏమాత్రం పట్టించుకోకపోవడంతో అన్ని వర్గాల నుండి తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంది. వర్షాకాలంలో వివిధ ప్రాంతాల మధ్య ప్రయాణించడానికి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. అయితే, ప్రస్తుత ఎన్‌డిఎ ప్రభుత్వం మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనివ్వడంతో, గత రెండేళ్లలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోడ్ల పరిస్థితిలో గణనీయమైన మార్పు వచ్చింది. దీని ఫలితాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
 
అద్భుతమైన పురోగతిని సాధిస్తూ, గ్రామీణ రోడ్ల నాణ్యత విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు దేశంలోనే రెండవ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. తాజా ప్రధాన మంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన జాతీయ తనిఖీ నివేదికల ప్రకారం, రోడ్ల నాణ్యతలో రాష్ట్రం దేశవ్యాప్తంగా 2వ స్థానానికి ఎగబాకింది. 2021-22లో 19వ స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఇప్పుడు సాధించిన ఈ పురోగతి నిజంగా అద్భుతమైనది.
 
ఏప్రిల్ 2025, మార్చి 2026 మధ్య పూర్తయిన పనులపై పీఎంజీఎస్‌వై జాతీయ నాణ్యత పర్యవేక్షణ విభాగం ఈ మూల్యాంకనాన్ని నిర్వహించింది. ఇందులో గుజరాత్ మొదటి స్థానంలో నిలవగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాతి స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఈ తనిఖీ గణాంకాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అద్భుతమైన పనితీరును తెలియజేస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా తనిఖీ చేసిన 2,948 రోడ్లలో, 441 రోడ్లు నాణ్యతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేవని గుర్తించారు.  అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసిన 126 రోడ్లలో, కేవలం ఒక్క రోడ్డు మాత్రమే నాణ్యతా ప్రమాణాల కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లు తేలింది.
 
ఈ విజయంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఆయన శాఖకి చెందిన సిబ్బంది కీలక పాత్ర పోషించారు. పవన్ కళ్యాణ్ పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రారంభం నుండే, పవన్ కళ్యాణ్ శాఖ గ్రామాల్లోని రోడ్ల మెరుగుదలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. గత రెండేళ్లలో, మారుమూల గ్రామాల ప్రజలు సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా రోడ్ల దుస్థితి గురించి ఫిర్యాదు చేసినప్పుడల్లా, పవన్ కళ్యాణ్ శాఖ తక్షణమే స్పందించి మరమ్మతు పనులు చేపట్టిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి
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