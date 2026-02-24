పవన్ కల్యాణ్ గ్రామస్వరాజ్యం సత్తా, నా ఓటు వేస్ట్ కాలేదంటున్న నెటిజన్ వీడియో
ఒరేయ్ ఇది ఐనపురం రోడ్డేనా? ముమ్మిడివరం టు ఐనపురం రోడ్డు ఒకప్పుడు గతుకులమయంగా వుండేది. మార్పు అనేది మనలో రావాలి. చూసావా ఐనపురం టు ముమ్మిడివరం రోడ్డు ఇలా వుంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసావా? నా ఓటు అయితే వేస్ట్ కాలేదు. ఈ రోడ్డు మీద గంటన్నరకు పైగా సమయం పట్టేది. ఈరోజు నిమిషాల్లో సుళువుగా వెళ్లిపోవచ్చు అంటూ నెటిజన్ ఓ వీడియో పోస్ట్ చేసాడు.
ఇలా ఒక్కచోటేకాదు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామాల రోడ్లు అద్దల్లా మారుతున్నాయి. గ్రామీణ ప్రజలు ఎంతో సంతోషంగా వీటి గురించి చెబుతున్నారు. రోడ్లు, నీటి సౌకర్యం... ఇలా పల్లెలకు అవసరమైన సౌకర్యాలు చకచకా జరిగిపోతున్నాయి. గ్రామస్వరాజ్యం సంపూర్ణమయితే అభివృద్ధి దానంతట అదే వస్తుందనేందుకు ఇదే ఉదాహరణ.