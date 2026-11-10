పవన్ కల్యాణ్ విడాకుల వ్యవహారంపై నోరెత్తను.. అది ఆయన పర్సనల్: అంబటి రాంబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు అంబటి రాంబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వైవాహిక జీవితం పూర్తిగా వ్యక్తిగత విషయమని పేర్కొంటూ, దానిపై వ్యాఖ్యానించడానికి నిరాకరించారు. మంగళవారం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, పవన్ కళ్యాణ్ వివాహాలు లేదా ఆయన తాజా విడాకుల ప్రకటనపై ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడానికి తాను సిద్ధంగా లేనని రాంబాబు అన్నారు.
Ambati Rambabu
13 ఏళ్ల వివాహ బంధం తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్, అన్నా విడిపోవాలని నిర్ణయం ప్రకటించిన నేపథ్యంలో అంబటి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ ప్రకటనలో తాము పరస్పర అవగాహన, గౌరవంతో ఈ నిర్ణయానికి వచ్చామని ఆ దంపతులు తెలిపారు. తమ పిల్లల శ్రేయస్సును ఉమ్మడి ప్రాధాన్యతగా భావిస్తూ, తాము మంచి స్నేహితులుగా, అంకితభావం గల తల్లిదండ్రులుగా కొనసాగుతామని కూడా వారు పేర్కొన్నారు.
ఈ వ్యక్తిగత పరివర్తన సమయంలో తమకు గోప్యత కావాలని ఆ దంపతులు కోరారు. గతంలో ఎన్నికల ప్రచారాల సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పవన్ కళ్యాణ్ వివాహాలపై రాజకీయ విమర్శలు చేసిన నేపథ్యంలో, రాంబాబు స్పందన అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఇదిలా ఉండగా, పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత విషయాలపై వ్యాఖ్యానించవద్దని, వాటికి సంబంధించిన కంటెంట్ను పంచుకోవద్దని వైఎస్సార్సీపీ తన నాయకులకు, అధికార ప్రతినిధులకు, సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలకు ఇప్పటికే సూచించడం జరిగింది. జనసేన, వైఎస్సార్సీపీల మధ్య కొనసాగుతున్న రాజకీయ విభేదాల నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.