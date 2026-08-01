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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 1 August 2026 (15:18 IST)

ఆసియా ఏనుగు, రాయల్ బెంగాల్ పులిని దత్తత తీసుకున్న అన్నా కొణిదెల

Anna konidela
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (15:18 IST)
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Anna konidela
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా కొణిదెల, ఇక్కడి ఇందిరా గాంధీ జూలాజికల్ పార్క్‌లో అమలు చేస్తున్న జంతు దత్తత పథకం కింద ఒక ఆసియా ఏనుగును, ఒక రాయల్ బెంగాల్ పులిని ఏడాది కాలం పాటు దత్తత తీసుకున్నారు. ఈ జంతువుల సంరక్షణ, శ్రేయస్సు కోసం ఏడాదికి సరిపడా ఖర్చుగా మొత్తం రూ. 6.3 లక్షలు సమర్పించి, తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా అన్నా కొణిదెల ఈ రెండు జంతువులను దత్తత తీసుకున్నారని విశాఖపట్నం జూ క్యూరేటర్ జి. మంగమ్మ తెలిపారు. 
 
ఇందిరా గాంధీ జూలాజికల్ పార్క్ జంతు దత్తత కుటుంబంలోకి అన్నా కొణిదెలను సాదరంగా ఆహ్వానిస్తోంది. జంతు సంక్షేమం, జూ నిర్వహణ, వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు ఆమె అందిస్తున్న విలువైన సహకారాన్ని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తోందని మంగమ్మ శుక్రవారం రాత్రి విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.  
Elephant
Elephant
 
క్యూరేటర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, భారతదేశపు జాతీయ వారసత్వ జంతువైన ఆసియా ఏనుగు దత్తత కోసం అన్నా కొణిదెల రూ. 4.3 లక్షలు, అలాగే దేశ జాతీయ జంతువైన రాయల్ బెంగాల్ పులి దత్తత కోసం రూ. 2 లక్షల విరాళం అందించారు. ఈ విరాళం జంతువుల సంరక్షణ, పోషణ, పర్యావరణ సుసంపన్నత, పశువైద్య సంక్షేమానికి తోడ్పడటంతో పాటు, వన్యప్రాణుల పరిరక్షణ ప్రాముఖ్యతను కూడా బలోపేతం చేస్తుందని ఆమె అన్నారు. 
 
వన్యప్రాణుల పరిరక్షణ కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా ప్రత్యేక సందర్భాలను జరుపుకోవడానికి ఈ చర్య ప్రజలను ప్రేరేపిస్తుందని మంగమ్మ అన్నారు. 
Tiger
Tiger
 
జంతు ప్రదర్శనశాల యొక్క జంతు దత్తత కార్యక్రమం ద్వారా వ్యక్తులు, కుటుంబాలు, విద్యా సంస్థలు, ఇతర సంస్థలు, కార్పొరేట్ సంస్థలు జంతు సంక్షేమం, వన్యప్రాణుల పరిరక్షణకు తమ వంతు సహకారం అందించగలరని, అలాగే ఈ కార్యక్రమం కింద చేసిన విరాళాలు, వర్తించే నిబంధనలకు లోబడి, పాత పన్ను విధానం ప్రకారం ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1961లోని సెక్షన్ 80జీ(5) కింద పన్ను మినహాయింపుకు అర్హత పొందుతాయని క్యూరేటర్ పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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