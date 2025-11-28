Pawan Kalyan: అమరావతి అభివృద్ధికి కేంద్రం అమూల్యమైన మద్దతు.. పవన్ కల్యాణ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్నిర్మాణం, నూతన రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అమూల్యమైన మద్దతును అందిస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ శుక్రవారం తెలిపారు. అమరావతిలో 15 జాతీయ బ్యాంకులు, బీమా కంపెనీల ప్రధాన కార్యాలయాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న తర్వాత ఉప ముఖ్యమంత్రి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర మంత్రి పి. చంద్రశేఖర్, రాష్ట్ర మంత్రులు నారా లోకేష్, పొంగూరు నారాయణ, పి. కేశవ్, కందుల దుర్గేష్, నిమ్మల రామానాయుడు, ఎమ్మెల్యేలు, సీనియర్ అధికారులు హాజరైన ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అధికారికంగా ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, ఐడిబిఐ, ఎల్ఐసి వంటి ప్రధాన ఆర్థిక సంస్థలను అమరావతి రాజధాని నగరంలో ఏకకాలంలో స్థాపించడం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక స్వావలంబన దిశగా సాగుతున్న ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి అని అన్నారు.
"అభివృద్ధి చేయబడుతున్న బ్యాంకింగ్ వీధి అమరావతి ఆర్థిక కేంద్రంగా ఉంటుంది. కీలకమైన బ్యాంకులు మరియు ఆర్థిక సంస్థలు ఒకే జోన్ నుండి పనిచేస్తుండటంతో, ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, వ్యాపార లావాదేవీలు వేగవంతమవుతాయి. పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆ విశ్వాసం అమరావతిని నిజమైన ఆర్థిక కేంద్రంగా మారుస్తుంది" అని ఉప ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు.
ఈ సంస్థల నిర్మాణం రూ.1,328 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులను తీసుకువస్తుందని, దాదాపు 6,500 మందికి ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుందని పవన్ వెల్లడించారు. రాష్ట్ర రాజధాని నిర్మాణం కోసం 34,915 ఎకరాల భూమిని త్యాగం చేసిన రైతులను ప్రశంసిస్తూ, రైతులు ఉంచిన విశ్వాసమే ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకు నిజమైన పునాది అని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు.