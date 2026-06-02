నన్ను బెదిరించడానికి మీరెవరు? తెలంగాణ ఎవరి జాగీరూ కాదు.. పవన్ వార్నింగ్ (video)
జనసేన పార్టీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మంగళవారం మాట్లాడుతూ, తెలంగాణతో తనకు గాఢమైన భావోద్వేగ బంధం ఉందని, ఆ రాష్ట్రంతో తనకున్న అనుబంధం రాజకీయాలకు అతీతమైనదని ఉద్ఘాటించారు. జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ ప్రజలు అనేక సందర్భాల్లో తనకు అండగా నిలిచారని పేర్కొన్నారు. అలాగే తనపై వచ్చిన ఇటీవలి బెదిరింపులను ఆయన కొట్టిపారేశారు.
"నన్ను బెదిరించడానికి మీరెవరు? తెలంగాణ ఎవరి జాగీరూ కాదు. నేను బెదిరిపోను," అని పవన్ అన్నారు. తెలంగాణ కంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే తాను ఎక్కువ బెదిరింపులను ఎదుర్కొన్నానని ఆయన పేర్కొన్నారు. తనకు తెలంగాణ పట్ల వ్యతిరేకత ఏమీ లేదని, అయితే రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తీరుపైనే తాను గతంలో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఒక "సామాజిక తెలంగాణ" పట్ల తనకున్న నిబద్ధతను నొక్కిచెబుతూ, తాను ఎల్లప్పుడూ ప్రజల సంక్షేమం కోసమే కృషి చేశానని ఆయన తెలిపారు.
తెలంగాణలో జనసేన తన కార్యకలాపాలను విస్తృతంగా విస్తరిస్తుందని, ఆ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుందని పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించారు. తాము పార్టీని బలోపేతం చేస్తామని, అవసరమైతే, తానే స్వయంగా తెలంగాణలో పర్యటిస్తానని తెలిపారు. విమర్శలు నాయకులపై ఉండాలే తప్ప ప్రజలపై కాకూడదన్నారు.
ఇంకా తెలుగు ప్రజల మధ్య ఐక్యమత్యం ఉండాలని పవన్ పిలుపునిచ్చారు. ప్రాంతీయ భేదాలు ప్రజల మధ్య విభేదాలను సృష్టించేందుకు దారితీయకూడదని కూడా ఆయన హితవు పలికారు. తాను అధికారం కోసం కాదని, సమాజంలో మార్పు తీసుకురావాలనే ఆవశ్యకతతోనే పనిచేస్తున్నానని జనసేనాని తెలిపారు. ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యలను లేవనెత్తుతూ, అన్యాయంపై తన పార్టీ పోరాడుతుందని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
తెలంగాణ మీ అయ్య జాగీరా..
కోనసీమలో అయితే నా తల తీసేయండి అంటారు
తెలంగాణలో కంటే ఏపీలోనే నాకు బెదిరింపులు ఎక్కువ
- పవన్ కళ్యాణ్
