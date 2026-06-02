  Pawan Kalyan Says He Shares Deep Bond with Telangana, Warns Against Threats
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 2 June 2026 (17:56 IST)

నన్ను బెదిరించడానికి మీరెవరు? తెలంగాణ ఎవరి జాగీరూ కాదు.. పవన్ వార్నింగ్ (video)

జనసేన పార్టీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మంగళవారం మాట్లాడుతూ, తెలంగాణతో తనకు గాఢమైన భావోద్వేగ బంధం ఉందని, ఆ రాష్ట్రంతో తనకున్న అనుబంధం రాజకీయాలకు అతీతమైనదని ఉద్ఘాటించారు. జూబ్లీహిల్స్‌లోని తన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ ప్రజలు అనేక సందర్భాల్లో తనకు అండగా నిలిచారని పేర్కొన్నారు. అలాగే తనపై వచ్చిన ఇటీవలి బెదిరింపులను ఆయన కొట్టిపారేశారు.
 
"నన్ను బెదిరించడానికి మీరెవరు? తెలంగాణ ఎవరి జాగీరూ కాదు. నేను బెదిరిపోను," అని పవన్ అన్నారు. తెలంగాణ కంటే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే తాను ఎక్కువ బెదిరింపులను ఎదుర్కొన్నానని ఆయన పేర్కొన్నారు. తనకు తెలంగాణ పట్ల వ్యతిరేకత ఏమీ లేదని, అయితే రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తీరుపైనే తాను గతంలో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఒక "సామాజిక తెలంగాణ" పట్ల తనకున్న నిబద్ధతను నొక్కిచెబుతూ, తాను ఎల్లప్పుడూ ప్రజల సంక్షేమం కోసమే కృషి చేశానని ఆయన తెలిపారు.
 
తెలంగాణలో జనసేన తన కార్యకలాపాలను విస్తృతంగా విస్తరిస్తుందని, ఆ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుందని పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించారు. తాము పార్టీని బలోపేతం చేస్తామని, అవసరమైతే, తానే స్వయంగా తెలంగాణలో పర్యటిస్తానని తెలిపారు. విమర్శలు నాయకులపై ఉండాలే తప్ప ప్రజలపై కాకూడదన్నారు.

ఇంకా తెలుగు ప్రజల మధ్య ఐక్యమత్యం ఉండాలని పవన్ పిలుపునిచ్చారు. ప్రాంతీయ భేదాలు ప్రజల మధ్య విభేదాలను సృష్టించేందుకు దారితీయకూడదని కూడా ఆయన హితవు పలికారు. తాను అధికారం కోసం కాదని, సమాజంలో మార్పు తీసుకురావాలనే ఆవశ్యకతతోనే పనిచేస్తున్నానని జనసేనాని తెలిపారు. ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యలను లేవనెత్తుతూ, అన్యాయంపై తన పార్టీ పోరాడుతుందని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
Chaitu: నాగ చైతన్య కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో విజయంతన వ్యక్తిత్వ హక్కులను పరిరక్షించుకోవాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లో నటుడు నాగ చైతన్య సోమవారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ విజయం సాధించారు. అశ్లీల వెబ్‌సైట్లు, ఆన్‌లైన్ మర్చండైజ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లలో అతని పేరు, చిత్రం, స్వరం, పోలిక మరియు ఇతర వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను అనధికారికంగా ఉపయోగించకుండా నటుడికి కోర్టు మధ్యంతర రక్షణ కల్పించింది.

Joe Sharma : జో శర్మ నటించిన ఎం4ఎం (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్) ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుందిదర్శకుడు, నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల తెరకెక్కించిన, అమెరికన్ నటి Jo Sharma హీరోయిన్ గా నటించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ “ఎం4ఎం (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్)” మే 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకులు, మీడియా ప్రతినిధులు మరియు సినీ విమర్శకుల నుంచి విశేష ఆదరణను పొందింది.

నా బిడ్డను కోల్పోయినందుకు సీఎం విజయే కారణం.. జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్తమిళనాడు సీఎం విజయ్, ఆయన పార్టీ తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) సపోర్టర్స్ వేధింపుల వల్లే తనకు గర్భస్రావం అయిందని బిగ్‌బాస్ కంటెస్టెంట్, మాజీ నర్సు, నటి మరియా జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. టీవీకే సపోర్టర్స్ తనను సోషల్ మీడియాలో దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారని నటి జూలీ అన్నారు. దీనివల్ల తాను మానసికంగా కుంగిపోయానని, గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వేధింపులు కొనసాగడంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై గర్భస్రావం అయిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై నటి అపూర్వ కామెంట్లు... పిలిచినప్పుడు వెళ్లకపోతే ఏం చేస్తారంటే?టాలీవుడ్ నటి అపూర్వ కాస్టింగ్ కౌచ్‌పై కామెంట్లు చేశారు. స్టార్ డమ్ వచ్చే వరకే ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ వెంట పడతారు.. ఒక్క సారి స్టార్డమ్ వచ్చిన తరువాత ఇండస్ట్రీనే వారి వెంట పడుతుందని కామెంట్స్ చేశారు. కాస్టీంగ్ కౌచ్ విషయంలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు అయితే కమిట్ అవుతారని.. తెలుగు హీరోయిన్లు కమిట్ అవ్వరు అన్న మాట లేదు. అసలు ఎటువంటి కమిట్ మెంట్ లేకుండా స్టార్లుగా మారిన హీరోయిన్లను ఉన్నారని అపూర్వ చెప్పుకొచ్చారు.