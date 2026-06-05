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తెలంగాణాను అస్థిరపరిచే రాజకీయాలకు దూరం : పవన్ కళ్యాణ్
తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అస్థిరపరిచే రాజకీయాలకు తాను దూరమని జనసేన పార్టీ అధినేత, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. పరస్పర గౌరవం, శాంతి, సహకారంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రయోజనాలను కాపాడాలన్నదే తన అభిమతమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ నెల 2వ తేదీన తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై నెలకొన్న వివాదంపై పవన్ గురువారం ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షల పట్ల తన వైఖరి, రాష్ట్ర విభజన నాటి నుంచి ఇప్పటివరకు మారలేదన్నారు. విభజన తర్వాత తాను సెక్షన్ 8 అమలును వ్యతిరేకించిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు.
ఇది తెలంగాణ ప్రజలు ఆత్మగౌరవాన్ని, స్వయంపాలనా హక్కును దెబ్బతీస్తుందనే భావలతోనే ఆ నాడు ఆ విధంగా స్పందించానని వివరించారు. ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య విశ్వాసాన్ని పెంపొందించే యంత్రాంగాలు ఉండాలని తాను సూచిస్తున్నట్టు తెలిపారు. తన పూర్వ వైఖరిని ధృవీకరించే పాత వీడియో క్లిప్ను కూడా ఆయన జతచేశారు.
కాగా, ఈ నెల 2వ తేదీన గచ్చిబౌలిలో జనసేన సభకు పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వలేదు. దీంతో పవన్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన విషయం తెల్సిందే. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణాలో 2028 అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పాటు జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ పోటీ చేస్తుందని మీడియా ముఖంగా ప్రకటించారు. అయితే, అతివాద ప్రాంతీయతపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ పెను దుమారాన్ని రేపాయి.
పవన్ వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు ఇతర పార్టీలు, ప్రజాసంఘాల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. కాంగ్రెస్ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ వంటి వారు హద్దు మీరి ప్రసంగించారు. ఈ నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ తాజగా ఎక్స్ వేదికగా వివరణ ఇచ్చారు.
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