ఆంధ్రప్రదేశ్-ఒడిశా సరిహద్దుల్లో ఏనుగుల కదలికలపై నిఘా పెంచాలి: పవన్ కల్యాణ్
ఆంధ్రప్రదేశ్-ఒడిశా సరిహద్దులో ఏనుగుల కదలికలపై నిఘా పెంచాలని, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా అడవుల్లోకి ఏనుగుల గుంపులు ప్రవేశించకుండా నిరోధించాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులను ఆదేశించారు. అటవీ, పర్యావరణం, వన్యప్రాణుల శాఖలను నిర్వహిస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్, ఒడిశా నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్కు వస్తున్న ఏనుగులు పంటలను నాశనం చేస్తున్నాయని, ఫలితంగా రైతులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిందని అన్నారు.
గురువారం జరిగిన రాష్ట్ర వన్యప్రాణి బోర్డు స్టాండింగ్ కమిటీ సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రసంగిస్తూ, క్షేత్రస్థాయి నివేదికలను ఉపయోగించి ఏనుగుల మందలను నిరంతరం ట్రాక్ చేయవలసిన అవసరం వుందన్నారు. అడవి ఏనుగుల వల్ల కలిగే నష్టాలపై వివరణాత్మక నివేదికను ఆయన కోరారు.
అలాగే తక్షణ రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని పవన్ ఆ శాఖకు సూచించారు. జాతీయ రహదారి పనుల కోసం అటవీ భూసేకరణకు అనుమతులను కూడా సమావేశం సమీక్షించింది. నాలుగు లేన్ల ఎన్హెచ్-67 ప్రాజెక్టుకు బద్వేల్, నెల్లూరు మధ్య పర్యావరణ-సున్నితమైన జోన్లో దాదాపు 34.67 హెక్టార్ల అటవీ ప్రాంతం అవసరమని అధికారులు పవన్కు తెలియజేశారు.