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Written By ఠాగూర్

పులుల సంరక్షణకు మహారాష్ట్ర సహకారం : డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్

fandavis - pawan
BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (13:35 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (13:34 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని తూర్పు కనుమల ప్రాంతంలో ఆడ పులుల సంఖ్యతో పాటు సంరక్షణకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారం తీసుకుంటున్నట్టు ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వెల్లడించారు. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్రం ఫడ్నవిస్‌తో ముంబైలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో సమావేశమయ్యారు. 
 
ఇందులో ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య పరస్పర ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలపై నేతలు చర్చించారు. ప్రధానంగా తూర్పు కనుమల్లో పులుల సంరక్షణ, మహారాష్ట్ర నుంచి రాష్ట్రానికి రెండు ఆడ పులులు ఇచ్చే అంశాలపై చర్చలు సాగాయి. ఉమ్మడి ప్రయోజనాలకు సంబంధించి భవిష్యత్తులో మరింత సహకరించుకోవాలని నిర్ణయించారు. 
 
ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తూర్పు కనుమల ప్రాంతంలో ఆడ పులుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గడంతో జన్యుపరమైన సమస్యలు తలెత్తాయన్నారు. ఈ క్రమంలో పులుల సంఖ్య పునరుద్ధరణకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారం తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు రెండు ఆడ పులులు ఇచ్చేందుకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించిందని.. ఈ సహకారానికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నట్లు చెప్పారు. తూర్పు కనుమలలో పులుల సంరక్షణ చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందన్నారు.
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ఠాగూర్

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