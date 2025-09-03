Pawan kalyan: సెప్టెంబర్ 5న అరకులో పర్యటించనున్న ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సెప్టెంబర్ 5న అరకులోయ మండలంలోని మారుమూల గిరిజన గ్రామమైన మడగడలో సాంప్రదాయ బలి పోరోబ్ ఉత్సవంలో పాల్గొనేందుకు వెళ్లనున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించే గిరిజన సమాజం గిరి పుత్రుల ఆహ్వానం మేరకు ఉప ముఖ్యమంత్రి 12 రోజుల బలి పోరోబ్ ఉత్సవం చివరి రోజున పాల్గొంటారు.
ఆగస్టు 25న ప్రారంభమైన ఈ ఉత్సవాన్ని మడగడ గ్రామ పంచాయతీ ప్రాంతంలో జరుపుకుంటారు. అల్లూరి సీతారామ రాజు జిల్లా, పొరుగున ఉన్న మన్యం జిల్లా, ఒడిశా రాష్ట్రం అంతటా గిరిజన వర్గాల నుండి కూడా భాగస్వామ్యం లభిస్తుంది. ఈ పర్యటనకు సన్నాహకంగా, జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ అమిత్ బర్దార్ అనంతగిరి ఘాట్ రోడ్డుపై ట్రాఫిక్ ఆంక్షలను ప్రకటించారు.
సెప్టెంబర్ 3న సాయంత్రం 5 గంటల నుండి సెప్టెంబర్ 6న ఉదయం 10 గంటల వరకు భారీ వాహనాల రాకపోకలపై తాత్కాలిక నిషేధం అమలులో ఉంటుంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి అరకు, అనంతగిరి పర్యటన కారణంగా, ప్రజల సౌలభ్యం కోసం అనంతగిరి ఘాట్ రోడ్డుపై అన్ని భారీ వాహనాల రాకపోకలను నిరోధించడానికి తాత్కాలిక నిషేధం విధిస్తున్నామని ఎస్పీ అమిత్ బర్దార్ తెలిపారు.
ఈ నిషేధం భారీ వాహనాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. చిన్న కార్లు, వ్యాన్లు, ఇతర తేలికపాటి వాహనాలు సాధారణంగా తిరగవచ్చు. అయితే, ఉప ముఖ్యమంత్రి పర్యటన సందర్భంగా ట్రాఫిక్ కారణంగా కొన్ని నిమిషాలు ఆలస్యం కావచ్చునని ఎస్పీ వెల్లడించారు.