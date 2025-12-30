Pawan Kalyan: కొండగట్టులో పవన్ కల్యాణ్.. రూ.35కోట్ల విలువైన పనులకు శంకుస్థాపన
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కొండగట్టు హనుమాన్ ఆలయాన్ని సందర్శించనున్నారు. ఆయన కార్యాలయం ఈ పర్యటనను ధృవీకరించింది. ఈ పర్యటనలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేక పూజలు చేసి, టీడీపీ మద్దతుతో చేపట్టనున్న రూ.35కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
ఉప ముఖ్యమంత్రి జనవరి 3న కొండగట్టులో ఉంటారు. ప్రణాళికాబద్ధమైన పనులలో మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదల మరియు భక్తుల కోసం సౌకర్యాల కల్పన ఉన్నాయి. ఈ పర్యటన పవన్ కళ్యాణ్కు వ్యక్తిగతంగా, రాజకీయంగా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ వర్గాలలో ముందస్తు చర్చకు దారితీసింది.
గతంలో, జనసేన ఎన్డిఎలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు, పవన్ కళ్యాణ్ ఈ ఆలయం నుండే ఆ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. ఈ అనుబంధం రాబోయే పర్యటనకు ప్రతీకాత్మక ప్రాముఖ్యతను జోడించింది. రాజకీయ పరిశీలకులు ఈ పర్యటనకు సంబంధించిన పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు.
చంద్రబాబు నాయకత్వంలోని ప్రభుత్వం 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో భారీ విజయాన్ని సాధించింది. కొండగట్టు ఆలయంలో తాను చేసిన ప్రార్థనల వల్లే ఈ విజయం సాధ్యమైందని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. భక్తులు, జనసేన మద్దతుదారులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తారని ఆలయ అధికారులు ఆశిస్తున్నారు.
తాను సంకోచం లేని సనాతనిని అని పవన్ కళ్యాణ్ నిరంతరం చెబుతూ వస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుండి ఆయన ఆలయ సందర్శనలు పెరిగాయి. ఏపీతో పాటు, ఆయన తమిళనాడు, కేరళలోని ఆలయాలను కూడా సందర్శించారు.