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  4. Pawan Kalyan To Spend 20 Days In Kerala For Treatment
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (19:27 IST)

Pawan Kalyan: కేరళకు వెళ్లనున్న ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్... ఎందుకని?

Pawan kalyan
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (19:27 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గత కొంతకాలంగా కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఇటీవల ముక్కుకు శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న ఆయన, గత నెలలో భుజానికి కూడా శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు.
 
సాధారణంగా భుజం లేదా మోకాలి శస్త్రచికిత్స తర్వాత ఫిజియోథెరపీ, ఇతర పునరావాస చికిత్సలు అవసరమవుతాయి. ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా అటువంటి చికిత్సల కోసం సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
 
ఇందులో భాగంగా పవన్ కళ్యాణ్ శుక్రవారం కేరళకు వెళ్లనున్నారు. అక్కడ ఒక వైద్య కేంద్రంలో దాదాపు 20 రోజుల పాటు ఉంటూ, కోలుకోవడానికి అవసరమైన చికిత్సను పొందనున్నారు.
 
తన శారీరక సమస్యకు చికిత్స తీసుకుంటూ, తిరిగి పూర్తి స్థాయిగా పవన్ కళ్యాణ్ రాబోయే మూడు వారాల పాటు క్రియాశీలక కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండనున్నారు. ఏదైనా పెద్ద శస్త్రచికిత్స తర్వాత ఇది ఒక సాధారణ ప్రక్రియే, పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలోనూ అదే విధానం అనుసరించబడుతోంది. 
 
గత ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో జరిగిన తోపులాటలు, శారీరక శ్రమ కారణంగా పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్రమైన శారీరక ఒత్తిడికి గురయ్యారు. దీనివల్లే ఆయనకు భుజానికి శస్త్రచికిత్స చేయాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం తదుపరి దశగా కేరళలోని పునరావాస కేంద్రంలో చికిత్స తీసుకోనున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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