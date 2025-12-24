Pawan kalyan: ఇప్పటంలో పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన.. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారు..
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బుధవారం గుంటూరు జిల్లాలోని తాడేపల్లి సమీపంలో ఉన్న ఇప్పటాన్ని సందర్శించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జన సైనికులకు సంబంధించిన గత సంఘటనల దృష్ట్యా ఈ పర్యటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో, రహదారి విస్తరణ పనుల పేరుతో జన సైనికులకు చెందిన ఇళ్లను కూల్చివేశారు. జనసేన ఆవిర్భావ సభ కోసం విరాళంగా ఇచ్చిన భూమికి సంబంధించి ఈ కూల్చివేతలు జరిగాయని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆ సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఆ ప్రాంతంలో పర్యటించి, బాధితులకు న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
ఆ పర్యటన సందర్భంగా, ఇండ్ల నాగేశ్వరమ్మ అనే వృద్ధురాలు తాను అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటానికి తిరిగి రావాలని ఆయన్ను వ్యక్తిగతంగా కోరారు. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటూ, పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటాన్ని సందర్శించి నేరుగా నాగేశ్వరమ్మ ఇంటికి వెళ్లారు. ఆ కుటుంబం ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం పలికింది. ఆయన ఆమెను ఆప్యాయంగా కౌగిలించుకున్నారు. దీంతో ఆమె తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురై ఆనందపడ్డారు.
ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఆ కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం అందించారు. ఆయన నాగేశ్వరమ్మకు రూ. 50,000 ఇచ్చి, ఆమె మనవడి చదువు కోసం రూ.1లక్ష ప్రకటించారు. మనవడి చదువు కోసం తన జీతం నుండి ప్రతి నెలా రూ. 5000 ఇస్తానని హామీ ఇచ్చి, దీర్ఘకాలిక మద్దతును కూడా ఆయన వాగ్దానం చేశారు.
కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి, వారి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అనంతరం, ఉప ముఖ్యమంత్రి తన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోవడంపై నాగేశ్వరమ్మ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తన ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని పవన్ కళ్యాణ్ తనకు సలహా ఇచ్చారని, తన కుటుంబానికి నిరంతర మద్దతు ఉంటుందని తెలిపారు.