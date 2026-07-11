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ముంబై ఆస్పత్రిలో పవన్ కళ్యాణ్ కుడి భుజానికి ఆపరేషన్
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్కు ముంబై ఆస్పత్రిలో ఆపరేషన్ జరిగింది. ఆయన రెండు భుజాలకు ఆపరేషన్ చేయాల్సివుండగా, శనివారం మాత్రం ఒక్క భుజానికి మాత్రమే ఆపరేషన్ చేయించుకున్నారు.
ఇటీవల ముంబైలోని ఓ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రిలో వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్నప్పుడు ఆయన రెండు భుజాలకు రొటేటర్ కఫ్ గాయాలు ఉన్నాయని.. కండరాలు పూర్తిగా చిట్లడంతో శస్త్రచికిత్స అవసరమని వైద్యులు సూచించారు.
రెండు భుజాలకూ ఒకేసారి శస్త్రచికిత్స చేస్తే నొప్పి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని.. నేడు కుడి భుజానికి చేశారు. దీనికి మూడున్నర గంటల సమయం పట్టిందని.. రెండు నెలల వ్యవధిలో మరో సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుందన్నారు. పవన్ త్వరగా కోలుకోవాలని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు.
'గబ్బర్ సింగ్' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో పవన్కు దెబ్బలు తగిలాయి. 2019లో రాయలసీమ జిల్లా పర్యటనలోనూ, వారాహి యాత్ర సమయంలోనూ ఆయనకు గాయాలు అయ్యాయి. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో పవన్ ముక్కుకి శస్త్ర చికిత్స చేసే సందర్భంలో పలు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించగా.. రొటేటర్ కఫ్ గాయాలు ఉన్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. పవన్కు శస్త్రచికిత్స విజయవంతం అయినందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందని నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ పోస్ట్ పెట్టారు. ఆయన తర్వగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
లెనిన్ అదుర్స్.. పండగ చేసుకుంటున్న జైనాబ్.. తొలి రోజు 16.7కోట్ల కలెక్షన్ (video)
అఖిల్ అక్కినేని నటించిన యాక్షన్ డ్రామా లెనిన్ శుక్రవారం థియేటర్లలో విడుదలైంది. హైదరాబాద్లోని మూసాపేటలో ఉన్న శ్రీ రాములు థియేటర్లో అఖిల్ భార్య జైనాబ్ రావ్డ్జీ అభిమానులతో కలిసి మొదటి రోజు షో చూడటం ఈ చిత్రానికే హైలైట్గా నిలిచింది. అఖిల్ వెండితెర పునరాగమనాన్ని పురస్కరించుకుని, అభిమానులు కేరింతలు, చప్పట్లతో పండుగ వాతావరణంలో ఆమెకు ఘనస్వాగతం పలికారు.
కల్కి 2లో నటించనున్న సాయిపల్లవి?
టాలీవుడ్ అగ్రనటి సాయిపల్లవి కల్కి-2లో నటించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే సాయి పల్లవి కల్కి 2 షూటింగ్లో చేరడం గురించి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. ఎల్లమ్మ, మా ఇంటి బంగారం వంటి ప్రధాన తెలుగు ప్రాజెక్టులను తిరస్కరించిన తర్వాత, ఆమె చివరికి 'కల్కి 2'లో భాగమవుతుందో లేదోనని పరిశ్రమ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.
director Ashok :భాగమతి దర్శకుడు అశోక్ పై కేసు నమోదు ?
నానితో పిల్ల జమిందార్, ఆదిసాయికుమార్ తో సుకుమారుడు, అనుష్క తో భాగమతి చిత్రాలు తీసిన దర్శకుడు ఇప్పుడు ఓ కేసును ఎదుక్కొంటున్నట్లు ఫిలిం నగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఔత్సాహిక కళాకారుడిని హీరోగా సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి, అతని తల్లిదండ్రుల నుంచి రూ.3.5 కోట్లు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై దర్శకుడు గుడ్లూరి అశోక్ బాబుపై కేసు నమోదైంది.
Varun Tej : వరుణ్ తేజ్ చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు డేట్ ఫిక్స్
వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యూనిక్ హారర్-కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ఇంతకుముందు విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, హారర్, కామెడీ, కొరియన్ కల్చర్ ఎలిమెంట్స్ కూడిన ఈ చిత్రంలోని వినోదాత్మకంగా చూపిస్తూ భారీ బజ్ను సృష్టించింది. ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిదా' కూడా చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది.
రామ్ పోతినేని RAPO23 చిత్రానికి సామ్ సిఎస్ మ్యూజిక్
ఈ సినిమా షూటింగ్ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాగా మేకర్స్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఖైదీ, పుష్ప 2, మహా అవతార్ నరసింహ వంటి చిత్రాలకు అదిరిపోయే సౌండ్ ట్రాక్స్ అందించిన సామ్ సిఎస్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. #RAPO23లో సామ్ సిఎస్ చేరడంతో మ్యూజికల్ కూడా ఈ చిత్రం భారీ అంచనాలని నెలకొల్పింది. #RAPO23లో మ్యూజిక్ నెక్స్ట్ లెవల్ లో ఉండబోతోంది.