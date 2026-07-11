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  4. Pawan Kalyan undergoes surgery on his right shoulder at Mumbai hospital
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 11 July 2026 (14:05 IST)

ముంబై ఆస్పత్రిలో పవన్ కళ్యాణ్ కుడి భుజానికి ఆపరేషన్

Pawan kalyan
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (14:05 IST)
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ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్‌కు ముంబై ఆస్పత్రిలో ఆపరేషన్ జరిగింది. ఆయన రెండు భుజాలకు ఆపరేషన్ చేయాల్సివుండగా, శనివారం మాత్రం ఒక్క భుజానికి మాత్రమే ఆపరేషన్ చేయించుకున్నారు. 
 
ఇటీవల ముంబైలోని ఓ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రిలో వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్నప్పుడు ఆయన రెండు భుజాలకు రొటేటర్ కఫ్ గాయాలు ఉన్నాయని.. కండరాలు పూర్తిగా చిట్లడంతో శస్త్రచికిత్స అవసరమని వైద్యులు సూచించారు. 
 
రెండు భుజాలకూ ఒకేసారి శస్త్రచికిత్స చేస్తే నొప్పి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని.. నేడు కుడి భుజానికి చేశారు. దీనికి మూడున్నర గంటల సమయం పట్టిందని.. రెండు నెలల వ్యవధిలో మరో సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుందన్నారు. పవన్‌ త్వరగా కోలుకోవాలని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టారు.
 
'గబ్బర్ సింగ్‌' సినిమా షూటింగ్‌ సమయంలో పవన్‌కు దెబ్బలు తగిలాయి. 2019లో రాయలసీమ జిల్లా పర్యటనలోనూ, వారాహి యాత్ర సమయంలోనూ ఆయనకు గాయాలు అయ్యాయి. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో పవన్ ముక్కుకి శస్త్ర చికిత్స చేసే సందర్భంలో పలు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించగా.. రొటేటర్ కఫ్ గాయాలు ఉన్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. పవన్‌కు శస్త్రచికిత్స విజయవంతం అయినందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందని నిర్మాత బండ్ల గణేశ్‌ పోస్ట్‌ పెట్టారు. ఆయన తర్వగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
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ఠాగూర్

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