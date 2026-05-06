బుధవారం, 6 మే 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 6 మే 2026 (13:15 IST)

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ సాయంతో టెన్త్ క్లాసులో 555 మార్కులు సాధించిన పవన్ కుమార్

Pawan Kumar and Pawan Kalyan
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తన జీతాన్ని పేదలకు సాయంగా ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా ఆయన ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోని 44 మంది అనాథ పిల్లలను దత్తత తీసుకుని, తన సొంత జీతంతో వారి చదువులకు, ఇతర అవసరాలకు సాయం చేస్తున్నారు.
 
పదో తరగతి విద్యార్థి ఆకుల పవన్ కుమార్, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ గారు అందిస్తున్న నెలవారీ ₹5,000 ఆర్థిక సాయంతో చదువుకుని, 2026 పదో తరగతి ఫలితాల్లో 555 మార్కులు సాధించి అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. పవన్ కల్యాణ్ గారు ఇంకా ఎవరెవరికి, ఏ విధంగా సాయం చేస్తున్నారో తెలుసుకుందాము.
 
అనాథ పిల్లలకు 'సొంత జీతం'తో సాయం:
పిఠాపురానికి చెందిన 44 మంది అనాథ పిల్లలకు ప్రతి నెల తన డిప్యూటీ సీఎం జీతం నుండి ఒక్కొక్కరికి ₹5,000 చొప్పున అందజేస్తున్నారు. పవన్ కుమార్ ఈ సాయం పొందుతున్న విద్యార్థుల్లో ఒకరు.
 
విరాళాలు - సామాజిక బాధ్యత:
పవన్ కల్యాణ్ గారు బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తన సొంత నిధుల నుండి దాదాపు ₹9.6 కోట్లకు పైగా వివిధ సేవా కార్యక్రమాలకు విరాళంగా ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలోని పంచాయతీల అభివృద్ధి కోసం ₹4 కోట్లు. తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కు ₹2 కోట్లు. థలసేమియా బాధితులకు ₹50 లక్షలు, పిఠాపురం మెడికల్ విద్యార్థికి ₹4 లక్షలు. విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన జవాన్ మురళీ నాయక్ కుటుంబానికి ₹25 లక్షలు.
 
అనారోగ్యంతో ఉన్న నటుడు ఫిష్ వెంకట్ కు ₹2 లక్షల సాయం. ఉపాధి హామీ కూలీలకు మరియు కార్మికులకు మే డే (2026) కానుకగా ఉపాధి హామీ కూలీల కోసం ₹6 లక్షల బీమా సౌకర్యాన్ని, 'మ్యాజిక్ డ్రెయిన్స్' ప్రాజెక్టును ప్రకటించారు.
 
గిరిజన మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వస్తువుల పంపిణీకి గాను గిరిజన మహిళలకు చీరలు, పాదరక్షలు (Slippers), చలికాలంలో గిరిజన కుటుంబాలకు దుప్పట్లు పంపిణీ చేశారు. పాఠశాల క్రీడా మైదానాల అభివృద్ధికి ₹60 లక్షలు, అనంతగిరిలో పాఠశాల అభివృద్ధి, లైబ్రరీల ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తున్నారు.
 
గతంలో 'జనసేన' పార్టీ తరపున ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతు కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి ₹1 లక్ష చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందించారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉంటూ కౌలు రైతులకు గుర్తింపు కార్డులు (CCRC), రుణాలు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ గారు కేవలం ఒక రాజకీయ నాయకుడిగానే కాకుండా, తన వ్యక్తిగత సంపాదనను సామాజిక సేవకు వినియోగిస్తూ "మనం బాగుండాలి.. సమాజం బాగుండాలి" అనే సిద్ధాంతంతో ముందుకు సాగుతున్నారు.

శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు.. జీవిత మాట విని షాక్ అయ్యాను.. రాజశేఖర్

శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు.. జీవిత మాట విని షాక్ అయ్యాను.. రాజశేఖర్సీనియర్ నటుడు రాజశేఖర్ తాజా ఇంటర్వ్యూలో తన పెళ్లికి ముందు జరిగిన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. రాజశేఖర్, జీవిత ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే పెళ్లి కంటే ముందు ఆయన ఇంట్లో వేరే సంబంధం గురించి మాట్లాడారని తెలిపారు. ఆ సమయంలో శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలని కుటుంబ సభ్యులు నిశ్చయించారని చెప్పారు. ఇద్దరూ ఒకే కులానికి చెందినవారు కావడంతో ఆమెనే పెళ్లి చేసుకోవాలని ఇంట్లో ఒత్తిడి చేసారట. ఈ విషయం జీవితకు చెప్పినప్పుడు, "మీరు వేరే పెళ్లి చేసుకుంటే మీ ఇష్టం, కానీ నేను మాత్రం జీవితాంతం పెళ్లి చేసుకోను" అని ఆమె చెప్పిందట.

Susmita: పెద్ది కార్ ని పరిశీలించి ప్రమోషన్ టీమ్ ను అభినందించిన సుస్మిత కొణిదెల

Susmita: పెద్ది కార్ ని పరిశీలించి ప్రమోషన్ టీమ్ ను అభినందించిన సుస్మిత కొణిదెలవినూత్నమైన ప్రచార చిత్రాలతో, గ్రౌండ్ లెవల్ ప్రమోషన్లతో ఈ సినిమాపై ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో మరియు ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీ నెలకొంది. గత మూడు నెలలుగా ఒన్ సీ మీడియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న *పెద్ది* ప్రమోషన్లు సినిమా రేంజ్ ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్లాయి. ఈ వినూత్న ప్రచార కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు మెగా క్యాంప్‌ను సైతం ఆకర్షించాయి.

Rashmika: కెచ మాస్టర్ ఆధ్వర్యంలో కేరళలో మైసా యాక్షన్ షెడ్యూల్ పూర్తిచేసిన రష్మిక మందన్న

Rashmika: కెచ మాస్టర్ ఆధ్వర్యంలో కేరళలో మైసా యాక్షన్ షెడ్యూల్ పూర్తిచేసిన రష్మిక మందన్నరష్మిక మందన్న తన రాబోయే చిత్రం ‘మైసా’ కోసం ఒక ముఖ్యమైన షెడ్యూల్‌ను పూర్తి చేసింది. ఈ చిత్రానికి రవీంద్ర పుల్లే దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్ర బృందం ఇటీవల కేరళలో దీర్ఘకాల షూటింగ్ షెడ్యూల్‌ను ముగించింది. రష్మిక ఈ సంతోషకరమైన క్షణాన్ని తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంది. ఆమె తన టీమ్‌తో కలిసి తీసిన చిన్న వీడియోను పోస్ట్ చేసి, ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై కష్టపడ్డ ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.

Trisha: సూర్య, త్రిష జంటగా నటించిన వీరభద్రుడు సెన్సార్ పూర్తి

Trisha: సూర్య, త్రిష జంటగా నటించిన వీరభద్రుడు సెన్సార్ పూర్తిసూర్య నటించిన కురుప్పన్ తెలుగులో మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్ 'వీరభద్రుడు' గా రాబోతోంది. దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ చేసిన ఈ సినిమా సెన్సార్ పూర్తయిందని చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది. యూ/ఏ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన సెన్సార్ బోర్డ్- మే14న సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కు సిద్ధమైంది. డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది.

RB Choudhary : సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్ అధినేత, నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి దుర్మరణం

RB Choudhary : సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్ అధినేత, నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి దుర్మరణంసూపర్‌గుడ్‌ ఫిల్మ్స్‌ స్థాపించి తెలుగు, తమిళ్‌ పరిశ్రమలో భారీ హిట్లు పొందిన నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి రాజస్థాన్‌లోని జోధ్‌పూర్‌లో జరిగిన కారు ప్రమాదంలో మరణించారు. చౌదరి మృతితో తమిళ సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది. 90కి పైగా సినిమాలను ఆర్‌బీ చౌదరి నిర్మించారు. తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా ఆయన సుపరిచితం. కుటుంబ సమేతంగా చూడదగిన సినిమాలను ఆర్‌బీ చౌదరి నిర్మించి ప్రేక్షకాదరణ పొందారు. తెలుగులో సుస్వాగతం, సూర్యవంశం, రాజా, నువ్వు వస్తావని, సంక్రాంతి, నవవసంతం వంటి సినిమాలతో ఆర్‌బీ చౌదరి భారీ హిట్లు పొందారు. ఇక ఆయన కుమారులు జీవా కూడా తెలుగులో రంగం లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలో హీరోగా నటించారు. ఆ తర్వాత పలు తమిళ చిత్రాల్లోనూ జీవా నటించారు.

Watch More Videos

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?టీ. ఉదయాన్నే లేవగానే గ్లాసుడు టీ తాగనిదే హుషారు వుండదంటారు చాలామంది. కానీ మోతాదుకి మించి టీ తాగితే చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గుండెల్లో మంట వస్తుంది. మోతాదుకి మించి టీ తాగడం వల్ల శరీరంలో యాసిడ్ ప్రేరేపిస్తుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఐరన్ లోపం ఏర్పడుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల నిద్రలేమి కలుగుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కూడా చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. మోతాదుకి మించి టీ తాగితే పంటి నొప్పి, దంతాలు పసుపు రంగులో మారుతాయి. టీ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలి

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందే

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

ఈ కోతి పడిన శ్రమను చూస్తే... కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది గుర్తొస్తుంది

ఈ కోతి పడిన శ్రమను చూస్తే... కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది గుర్తొస్తుందికష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది అనేది సమాజంలోని అసమానతలను, కొన్ని జీవన సత్యాలను ప్రతిబింబించే ఒక చేదు నిజం. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో ఒక కోతి చెట్టు పైన వున్న పండును తినేందుకు ఎంతో శ్రమపడుతూ సన్నటి కొమ్మ పైకి ఎక్కింది. ఆ పండును ఎంతో తెలివిగా కొమ్మను వంచి తన చేతిలోకి తీసుకునే లోపుగా మరో కోతి ఆ ఫలాన్ని లాగేసుకుని నోట కరిపించుకున్నది. ఇది చూస్తే.. పైన చెప్పుకున్న సామెత గుర్తుకు వస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com