డిప్యూటీ సీఎం పవన్ సాయంతో టెన్త్ క్లాసులో 555 మార్కులు సాధించిన పవన్ కుమార్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తన జీతాన్ని పేదలకు సాయంగా ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా ఆయన ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోని 44 మంది అనాథ పిల్లలను దత్తత తీసుకుని, తన సొంత జీతంతో వారి చదువులకు, ఇతర అవసరాలకు సాయం చేస్తున్నారు.
పదో తరగతి విద్యార్థి ఆకుల పవన్ కుమార్, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ గారు అందిస్తున్న నెలవారీ ₹5,000 ఆర్థిక సాయంతో చదువుకుని, 2026 పదో తరగతి ఫలితాల్లో 555 మార్కులు సాధించి అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. పవన్ కల్యాణ్ గారు ఇంకా ఎవరెవరికి, ఏ విధంగా సాయం చేస్తున్నారో తెలుసుకుందాము.
అనాథ పిల్లలకు 'సొంత జీతం'తో సాయం:
పిఠాపురానికి చెందిన 44 మంది అనాథ పిల్లలకు ప్రతి నెల తన డిప్యూటీ సీఎం జీతం నుండి ఒక్కొక్కరికి ₹5,000 చొప్పున అందజేస్తున్నారు. పవన్ కుమార్ ఈ సాయం పొందుతున్న విద్యార్థుల్లో ఒకరు.
విరాళాలు - సామాజిక బాధ్యత:
పవన్ కల్యాణ్ గారు బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తన సొంత నిధుల నుండి దాదాపు ₹9.6 కోట్లకు పైగా వివిధ సేవా కార్యక్రమాలకు విరాళంగా ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలోని పంచాయతీల అభివృద్ధి కోసం ₹4 కోట్లు. తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కు ₹2 కోట్లు. థలసేమియా బాధితులకు ₹50 లక్షలు, పిఠాపురం మెడికల్ విద్యార్థికి ₹4 లక్షలు. విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన జవాన్ మురళీ నాయక్ కుటుంబానికి ₹25 లక్షలు.
అనారోగ్యంతో ఉన్న నటుడు ఫిష్ వెంకట్ కు ₹2 లక్షల సాయం. ఉపాధి హామీ కూలీలకు మరియు కార్మికులకు మే డే (2026) కానుకగా ఉపాధి హామీ కూలీల కోసం ₹6 లక్షల బీమా సౌకర్యాన్ని, 'మ్యాజిక్ డ్రెయిన్స్' ప్రాజెక్టును ప్రకటించారు.
గిరిజన మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వస్తువుల పంపిణీకి గాను గిరిజన మహిళలకు చీరలు, పాదరక్షలు (Slippers), చలికాలంలో గిరిజన కుటుంబాలకు దుప్పట్లు పంపిణీ చేశారు. పాఠశాల క్రీడా మైదానాల అభివృద్ధికి ₹60 లక్షలు, అనంతగిరిలో పాఠశాల అభివృద్ధి, లైబ్రరీల ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తున్నారు.
గతంలో 'జనసేన' పార్టీ తరపున ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతు కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి ₹1 లక్ష చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందించారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉంటూ కౌలు రైతులకు గుర్తింపు కార్డులు (CCRC), రుణాలు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ గారు కేవలం ఒక రాజకీయ నాయకుడిగానే కాకుండా, తన వ్యక్తిగత సంపాదనను సామాజిక సేవకు వినియోగిస్తూ "మనం బాగుండాలి.. సమాజం బాగుండాలి" అనే సిద్ధాంతంతో ముందుకు సాగుతున్నారు.