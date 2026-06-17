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గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణకు కేంద్రం సానుకూల మద్దతు.. పవన్ కల్యాణ్
గ్రామీణాభివృద్ధి, పర్యావరణ పరిరక్షణ, రాబోయే గోదావరి పుష్కరాల విజయవంతమైన నిర్వహణకు సంబంధించిన పలు ప్రతిపాదనలకు కేంద్రం సానుకూల మద్దతు తెలిపిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వెల్లడించారు. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, అటవీ, పర్యావరణ శాఖల బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి, న్యూఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రులు శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ (గ్రామీణాభివృద్ధి), భూపేందర్ యాదవ్ (పర్యావరణం) సి.ఆర్. పాటిల్ (జలశక్తి)లతో సమావేశమయ్యారు.
మిషన్ క్లీన్ గోదావరి, ఆదర్శ పుష్కర పంచాయతీలు, గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వంటి కీలక ప్రాజెక్టుల కోసం ఆయన ఆయా మంత్రిత్వ శాఖల సహకారాన్ని కోరారు. అంతేకాకుండా, జూలై 1న వికసిత్ భారత్-గ్యారెంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ అజీవికా మిషన్ (గ్రామీణ్) కార్యక్రమం జాతీయ స్థాయి ప్రారంభోత్సవానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుందని ఉప ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు.
రాష్ట్రానికి భారీగా నిధులు కేటాయించినందుకు కేంద్రానికి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. గోదావరి పుష్కరాల్లో భాగమైన 260 నమూనా పంచాయతీలకు ప్రత్యేక అభివృద్ధి సహకారం అందుతుందన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పారదర్శక సామాజిక తనిఖీ విధానం, వినూత్నమైన మ్యాజిక్ డ్రైన్స్ కార్యక్రమం, పశువుల కోసం నీటి తొట్టెల నిర్మాణ కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ప్రశంసించారని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు.
తన సొంత నియోజకవర్గంలో కూడా మ్యాజిక్ డ్రైన్స్ నమూనాను అమలు చేయడానికి ఆసక్తి ఉన్నట్లు చౌహాన్ తెలిపారు. నాగార్జునసాగర్-శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్లో బేస్ క్యాంపుల సంఖ్యను పెంచడం, మధ్యప్రదేశ్ నుండి 50 అడవి దున్నలను తీసుకురావడం, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ నుండి ఆడ పులులను రప్పించడం, అలాగే మనుషులు-వన్యప్రాణుల మధ్య సంఘర్షణను పరిష్కరించడానికి ఒడిశా నుండి శిక్షణ పొందిన 'కుంకీ' ఏనుగులను తీసుకురావడం వంటి ప్రతిపాదనలకు కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించిందని ఉప ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.
Tamannaah: జైలర్ లోని కావాలా పాట పట్ల అసంత్రుప్తి చెందిన తమన్నా భాటియా
రజనీకాంత్ నటించిన జైలర్ సినిమాలో సునీల్ తో కావాలా అనే డాన్స్ చేసింది. అయితే అందులో చేసిన డాన్స్ పట్ల తాను సంత్రుప్తిగా లేనని ఇటీవలే ముంబైలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. దర్శకురాలు, కొరియోగ్రాఫర్ అయిన ఫరా ఖాన్, తన యూట్యూబ్ వ్లాగ్ కోసం ముంబైలోని తమన్నా అందమైన ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు, 'బాహుబలి' నటి తమన్నా నటించిన వివిధ పాటల గురించి వారిద్దరూ చర్చించారు.
Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు.
సినిమా సినిమాకు సరికొత్త టైటిల్ తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు. తాజాగా ఆయన వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్రామ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను సంక్రాంతి 2027న విడుదల చేయడానికి సిద్దమయ్యాడు. అందుకే టైటిల్ కూడా సరిపడేట్లుగా ఫిక్స్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
Raj Nidimoru : సమంత కు ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి రాజ్ నిడిమోరు నిరాకరణ
హైదరాబాద్: లో జరిగిన మా ఇంటి బంగారం ప్రీరిలీజ్ వేడుకలో ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు ఈ ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. యాంకర్ సుమ మాట్లాడుతూ, చాలామందికి తెలీని విషయం ఏమంటే.. రాజ్ తెలుగువారే. ఆయన తెలుగులో మాట్లాడతారు అన్నారు. అనంతరం ఆయన కొద్దిగా మాట్లాడి, తర్వాత ఇంగ్లీషులో సినిమా గురించి మాట్లాడారు. జూన్ 19న విడుదలకానుంది.
నాకర్థమవుంది... ఈ సినిమాతో ఒక్కొక్కరిని కొడతాను చూడు.... : సమంత (వీడియో)
ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత ప్రధాన పాత్రను పోషించిన చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీన్ని పురస్కరించుకుని ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులోభాగంగా, హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఈవెంట్లో సమంత పాల్గొని కీలక వ్యాఖ్యలు చేయగా, అవి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.