సోమవారం, 11 మే 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (13:57 IST)

పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసు : వైకాపా నేత నిత్యానంద రెడ్డి లొంగుబాటు

nithyananda reddy
కడప రాజకీయాల్లో సంచలనం సృష్టించిన వైకాపా కార్యకర్త, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో కీలక నిందితుడిగా ఉన్న కడప మాజీ మేయర్, వైకాపా నేత నిత్యానంద రెడ్డి ఎట్టకేలకు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. గత 20 రోజులుగా పరారీలో ఉన్న ఆయన కోసం పోలీసులు ఏపీతో పాటు పొరుగు రాష్టచ్రాల్లో కూడా గాలింపు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం ఉదయం ఆయన నేరుగా ఎస్పీ కార్యాలయానికి వచ్చిన పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. 
 
ఈ మాజీ డిప్యూటీ మేయర్‌ నిత్యానంద రెడ్డి తన న్యాయవాదితో కలిసి జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయానికి వచ్చి లొంగిపోయారు. ఆ తర్వాత పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని మరో చోటికి తరలించారు. కోర్టులో నిత్యానందరెడ్డి లొంగిపోతారని తొలుత సమాచారం రావడంతో అక్కడ పెద్ద ఎత్తున పోలీసులు మోహరించారు. ఇంతలో ఆయన జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయానికి వచ్చారు. ఈ కేసులో నిత్యానందరెడ్డి ఏ-13గా ఉన్నారు. 
 
ఈనెల 6న పెద్ద దస్తగిరి హత్యకు గురయ్యారు. దీని వెనుక నిత్యానందరెడ్డి ఉన్నారని పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పెద్ద దస్తగిరి, నిత్యానందరెడ్డికి మధ్య భూ వ్యవహారాల్లో వచ్చిన విభేదాలతోనే ఈ హత్య జరిగినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో ఆ దిశగా పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.

పోలీసుల జరిపిన సోదాల్లో సుమారు రూ.100 కోట్ల విలువైన భూములకు సంబంధించిన కీలక దస్తావేజులు, రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ హత్య వెనుక కేవలం రాజకీయ కారణాలే కాకుండా పెద్ద ఎత్తున భూ వివాదాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు ఉన్నట్టు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. కాగా, ఈ కేసులో పోలీసులు ఇప్పటికే 11 మందిని అరెస్టు చేసిన విషయం తెల్సిందే. 

Revanth Reddy: రేవంత్ రెడ్డి పై ఒక యోధుని ప్రజాపాలన డాక్యుమెంటరీ

Revanth Reddy: రేవంత్ రెడ్డి పై ఒక యోధుని ప్రజాపాలన డాక్యుమెంటరీతెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద ఉన్న అభిమానంతో ఒక యోధుని ప్రజాపాలన అనే డాక్యుమెంటరీ చిత్రాన్ని తీసిన గిరి నల్ల. చిన్ననాటి నుంచి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ప్రజలకు మంచి చేయాలని ఉన్న ఆలోచనను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రజల సంక్షేమం కోసం చేసిన మంచి పనులను ఆదర్శంగా తీసుకుని ఒక యోధుని ప్రజాపాలన అనే డాక్యుమెంటరీ చిత్రాన్ని చిత్రీకరించారు. కాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రివ్యూ రిలీజ్ ఈవెంట్ ని ఘనంగా నిర్వహించారు.

Pawan Kalyan: ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్‌గా పురుష రాబోతోంది - పవన్ కళ్యాణ్

Pawan Kalyan: ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్‌గా పురుష రాబోతోంది - పవన్ కళ్యాణ్బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు ‘పురుష:’ సినిమాను నిర్మించారు. ఈ చిత్రంతో పవన్ కళ్యాణ్‌ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ మూవీకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్‌ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, పాటలు, గ్లింప్స్, టీజర్ ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్‌లో ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్ చేశాయి. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా మే 22న రిలీజ్ కాబోతుందని ప్రకటిస్తూ ప్రెస్‌మీట్ నిర్వహించారు.

Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు వేడుక అద్భుతమైన రోజు అన్న రష్మిక

Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు వేడుక అద్భుతమైన రోజు అన్న రష్మికతన భర్త విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి తాను ఎలా పుట్టినరోజు జరుపుకుందో అభిమానులకు చూపిస్తూ, రష్మిక మందన్న ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వరుస ఫోటోలను పంచుకున్నారు. విజయ్ దేవరకొండకు పుట్టినరోజు వేడుకల సంగతులను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ, అభిమానులకు పూర్తిస్థాయిలో కెమెరా రోల్ ఉన్న భార్య అనే అనుభూతిని కలిగించారు. ఆ పోస్ట్‌లో జిమ్‌లో చెమటలు పడుతూ తీసుకున్న సెల్ఫీలు, ఆత్మీయ కుటుంబ సమయం, కారులో హాయిగా గడిపిన క్షణాల వరకు అన్నీ ఉన్నాయి.

Sobhita Dhulipala: తెలుగు ప్రాతినిధ్యంపై విమర్శలకు శోభిత ధూళిపాళ, రాజా కుమారి స్పందన

Sobhita Dhulipala: తెలుగు ప్రాతినిధ్యంపై విమర్శలకు శోభిత ధూళిపాళ, రాజా కుమారి స్పందనదుబాయ్‌కు చెందిన ఒక ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్, భావిత మండవ, శోభిత ధూళిపాళ, రాజా కుమారి వంటి తెలుగు మహిళలు అడ్డంకులను ఎలా అధిగమించారో వివరిస్తూ ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. ఇటీవల, మెట్ గాలాలో తెలుగు మూలానికి చెందిన మోడల్ భావిత మండవకు జీన్స్ వేయించినందుకు చానెల్ విమర్శలను ఎదుర్కొంది. ప్రపంచ స్థాయిలో సరైన ప్రాతినిధ్యం గురించి చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, శ్రీలత అద్దేపల్లి అనే దుబాయ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్, భావిత, శోభిత ధూళిపాళ మరియు రాజా కుమారి వంటి ఐకాన్‌లు తెలుగు మహిళల కోసం అడ్డంకులను ఎలా అధిగమించారో వివరిస్తూ ఒక సుదీర్ఘ వీడియోను రూపొందించారు. దీనికి ఆ నటి మరియు ర్యాపర్ స్పందించారు.

Mithali Raj : నారా భువనేశ్వరి తలపెట్టిన తలసేమియా రన్ కు మద్దతుగా క్రికెటర్ మిథాలి రాజ్, సీపీ సజ్జనార్‌

Mithali Raj : నారా భువనేశ్వరి తలపెట్టిన తలసేమియా రన్ కు మద్దతుగా క్రికెటర్ మిథాలి రాజ్, సీపీ సజ్జనార్‌తలసేమియా వ్యాధిపై అవగాహన పెంపొందించడంతో పాటు, వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగా నిలవడానికి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్‌లోని జలవిహార్ వద్ద నిర్వహించిన 3K, 5K, 10K తలసేమియా రన్ విజయవంతంగా జరిగింది. యువత, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఈ రన్‌లో పాల్గొన్నారు. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేసి రన్‌ను ప్రారంభించారు.

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com