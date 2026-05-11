పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసు : వైకాపా నేత నిత్యానంద రెడ్డి లొంగుబాటు
కడప రాజకీయాల్లో సంచలనం సృష్టించిన వైకాపా కార్యకర్త, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో కీలక నిందితుడిగా ఉన్న కడప మాజీ మేయర్, వైకాపా నేత నిత్యానంద రెడ్డి ఎట్టకేలకు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. గత 20 రోజులుగా పరారీలో ఉన్న ఆయన కోసం పోలీసులు ఏపీతో పాటు పొరుగు రాష్టచ్రాల్లో కూడా గాలింపు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం ఉదయం ఆయన నేరుగా ఎస్పీ కార్యాలయానికి వచ్చిన పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు.
ఈ మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ నిత్యానంద రెడ్డి తన న్యాయవాదితో కలిసి జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయానికి వచ్చి లొంగిపోయారు. ఆ తర్వాత పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని మరో చోటికి తరలించారు. కోర్టులో నిత్యానందరెడ్డి లొంగిపోతారని తొలుత సమాచారం రావడంతో అక్కడ పెద్ద ఎత్తున పోలీసులు మోహరించారు. ఇంతలో ఆయన జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయానికి వచ్చారు. ఈ కేసులో నిత్యానందరెడ్డి ఏ-13గా ఉన్నారు.
ఈనెల 6న పెద్ద దస్తగిరి హత్యకు గురయ్యారు. దీని వెనుక నిత్యానందరెడ్డి ఉన్నారని పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పెద్ద దస్తగిరి, నిత్యానందరెడ్డికి మధ్య భూ వ్యవహారాల్లో వచ్చిన విభేదాలతోనే ఈ హత్య జరిగినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో ఆ దిశగా పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
పోలీసుల జరిపిన సోదాల్లో సుమారు రూ.100 కోట్ల విలువైన భూములకు సంబంధించిన కీలక దస్తావేజులు, రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ హత్య వెనుక కేవలం రాజకీయ కారణాలే కాకుండా పెద్ద ఎత్తున భూ వివాదాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు ఉన్నట్టు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. కాగా, ఈ కేసులో పోలీసులు ఇప్పటికే 11 మందిని అరెస్టు చేసిన విషయం తెల్సిందే.