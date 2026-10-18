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  4. Peddireddy Ramachandra Reddy and Mithun Reddy served police notices to not enter Punganur
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 18 October 2026 (14:45 IST)

పుంగనూరులో చేతులెత్తేసిన వైకాపా.. ఎన్నికల్లో పోటీకి దూరం దూరం..

Peddireddy
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (14:45 IST)
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పుంగనూరు మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. శాంతిభద్రత పరిరక్షణ దృష్ట్యా స్థానిక ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, ఆయన కుమారుడు, రాజంపేట వైకాపా ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి పుంగనూరు పట్టణంలోకి ప్రవేశించవద్దని పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ పరిణామంతో ఖంగుతిన్న పెద్దిరెడ్డి.. పుంగనూరు ఎన్నికల నుంచి వైకాపా వైదొలుగుతున్నట్టు సంచలన ప్రకటన చేశారు. 
 
నామినేషన్ల తొలి రోజున టీడీపీ, వైకాపా కార్యకర్తల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణంలు చెలరేగిన విషయం తెల్సిందే. ఈ హింసాత్మక ఘటనల నేపథ్యంలో అన్నమయ్య జిల్లా పోలీసులు ఈ చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘర్షణలకు సంబంధించి ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిపై పోలీసులు నాలుగు కేసులను నమోదు చేసిన విషయం తెల్సిందే. అలాగే, మరో 250 మంది వైకాపా నేతలపై కూడా కేసులు నమోదయ్యాయి. 
 
పులివెందుల వైకాపా ఆఫీస్ వద్ద ముళ్లకంచె - అవినాశ్ రెడ్డి గృహనిర్బంధం 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల దాఖలు ఆదివారంతో ముగియనుంది. దీంతో కడప జిల్లాలోని పులివెందులలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ అవినాశ్ రెడ్డి నివాసం వద్ద భారీగా పోలీసులను మొహరించారు. ఎలాంటి అవాంచనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా అధికారులు ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు. అలాగే, పులివెందుల వైకాపా కార్యాలయం చుట్టూత ఇనుప ముళ్ల కంచెలు వేశారు. 
 
కార్యాలయం వద్ద ఎవరూ గుమికూడకుండా ఆంక్షలు కూడా విధించారు. మరోవైపు, కడప నగరంలో వైకాపా నేతలు రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి, మాజీ మంత్రి అంజాద్ బాషాను పోలీసులు గృహనిర్బంధంలో ఉంచారు. ఇదే తరహాలో పల్నాడు జిల్లాలోనూ పోలీసులు ముందుస్తు చర్యలు చేపట్టారు. వినుకొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిని నరసరావుపేటలోని ఆయన నివాసంలో గృహనిర్బంధం చేశారు. 
 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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