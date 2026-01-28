Jagan: కూటమి ప్రభుత్వంతో ప్రజలు విసిగిపోయారు.. వైఎస్ జగన్
కూటమి ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా, కక్షపూరితంగా, అవినీతి, అసమర్థతలో కూరుకుపోయిందని.. కూటమి ప్రభుత్వంతో ప్రజలు దానిపై విసిగిపోయారని ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి అన్నారు. ప్రజల్లో విశ్వాసం నింపడానికి అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలను కలుపుతూ ఒక ప్రజా సంబంధాల కార్యక్రమాన్ని చేపడతానని జగన్ తెలిపారు.
పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో భీమవరం పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, కూటమి ప్రభుత్వ విధానాలపై, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన సొంత వారికి లబ్ధి చేకూర్చి, రాజకీయ ప్రత్యర్థులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ వ్యవహరిస్తున్న దుర్మార్గపు తీరుపై ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.
చంద్రబాబు నాయుడు విధానాలపై ప్రజలు విసిగిపోయారని పేర్కొంటూ, జగన్ 2.0 భిన్నంగా ఉంటుందని, గత ప్రభుత్వానికి సవరణగా కార్యకర్తలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుందని జగన్ హామీ ఇచ్చారు.
"మేము కోవిడ్ ఉన్నప్పటికీ ప్రజలకు అన్ని విధాలుగా అండగా నిలిచి సహాయం చేశాం. మా ఎన్నికల హామీలన్నింటినీ నెరవేర్చాం. మరోవైపు, చంద్రబాబు తన సూపర్ సిక్స్ హామీలన్నింటినీ ఉల్లంఘించి, అన్ని వర్గాల ప్రజలను మోసం చేశారు" అని అన్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ ఐదేళ్ల కాలంలో జగన్ మోహన్ రెడ్డి సుమారు రూ.3.32 లక్షల కోట్ల రుణాలు తీసుకున్నారని, అందులో రూ. 2.73 లక్షల కోట్లు సంక్షేమ పథకాల కోసం డీబీటీ కింద అందించారని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు క్షీణించాయని ఆరోపిస్తూ, జగన్ మోహన్ రెడ్డి కూటమికి చెందిన కొందరు ఎమ్మెల్యేలపై వచ్చిన ఆరోపణలను ఉదహరించారు. రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే ఒక మహిళా ఉద్యోగినిని బెదిరించారని, అమదాలవలస ఎమ్మెల్యే వేధింపులను భరించలేక మరో మహిళా ఉద్యోగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిందని, సత్యవేడు ఎమ్మెల్యే ఒక మహిళపై అత్యాచారం చేసి తన అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసి కేసును మూసివేయించారని ఆయన అన్నారు. ఇవి కేవలం కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అన్ని సంక్షేమ పథకాలను నిలిపివేయడం వల్ల విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ఆరోగ్యశ్రీ పథకం నిర్వీర్యమైందని, రైతులకు కనీస మద్దతు ధర లభించడం లేదని, అనేక కారణాల వల్ల వారు తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారని ఆయన అన్నారు. ప్రభుత్వం వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, విద్యను అందించలేనప్పుడు, అసలు ప్రభుత్వం ఉండటం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి?.. అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
కూటమి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎత్తిచూపడానికి, వ్యత్యాసాన్ని ప్రజలకు తెలియజేయడానికి తాను అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలను కలుపుతూ పాదయాత్ర చేయబోతున్నట్లు జగన్ తెలిపారు.