తుని చిన్నారి అదృశ్యం కేసులో పెంపుడు కుక్క మృతి, మరింత అనుమానం, వీడియో
కాకినాడ జిల్లా తుని చిన్నారి జాహ్నవి అదృశ్యం కేసులో చిన్నారితో పాటు మూడు రోజులు కనిపించకుండా పోయి తిరిగి వచ్చిన పెంపుడు కుక్క మృతి చెందింది. కుక్క మృతితో ఈ కేసు విషయంలో మరిన్ని అనుమానాలు వెల్లడవుతున్నాయి. చిన్నారి తప్పిపోయినప్పుడు ఆ బాలిక వెంట కుక్క కూడా వెళ్లిపోయింది. 3 రోజుల తర్వాత తిరిగి ఇంటికి వచ్చింది. తిరిగి వచ్చిన దగ్గర్నుంచి ఆ కుక్క ఒకింత విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తోంది. ఇంతలో పోలీసులు చిన్నారి ఆచూకిని తెలుసుకునేందుకు కుక్కకి జిపిఎస్ పరికరం అమర్చారు. ఐతే కుక్క మాత్రం సమీప ప్రాంత పొలాలు చుట్టూ రెండురోజులుగా తిరిగింది. చివరికి ఈరోజు మెలికలు తిరుగుతూ కన్నుమూసింది.
బ్రేకింగ్ న్యూస్— Rahul (@2024YCP) June 13, 2026
కాకినాడ: చిన్నారి జాహ్నవి అదృశ్యం కేసులో కుక్క మృతి
చిన్నారి వెంట వెళ్లి తిరిగొచ్చిన పెంపుడు కుక్క
రెండు రోజులు విచిత్రంగా ప్రవర్తించిన కుక్క
కుక్క మృతిచెందడంతో పలు అనుమానాలు pic.twitter.com/2J9BbW3Edk
అసలేం జరిగింది?
కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సిహెచ్ అగ్రహారానికి చెందిన గణేష్, భవానీ దంపతుల మూడేళ్ల కుమార్తె జ్ఞానేశ్వరి గత శనివారం మధ్యాహ్నం ఇంటి వద్ద ఆడుకుంటూ పెంపుడు కుక్కతో సహా అదృశ్యమైంది. పాప అదృశ్యమైన గంటల్లోనే ఆమె ఆచూకి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. డ్రోన్ కెమేరాల సాయంతో పోలీసులు సైతం జల్లెడ పడుతున్నప్పటికీ చిన్నారి ఆచూకి లభించలేదు.
ఐతే మంగళవారం మధ్యాహ్నం మూడున్నర గంటల సమయంలో పాపతో పాటు అదృశ్యమైన పెంపుడు కుక్క తిరిగి వచ్చింది. ఆ కుక్క నేరుగా పాప తల్లి వద్దకు వెళ్లి చీరను లాగుతూ ఒకింత ఆందోళనగా కనిపించింది. అక్కడ నుంచి తిరిగి అది తోటలోకి పరుగులు తీసింది. దాంతో ఆ కుక్కను అనుసరిస్తూ పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. సుమారు 500 ఎకరాల విస్తీర్ణంలోని జీడి తోటలు, కొండ ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ల సాయంతో పాప కోసం వెతుకుతున్నారు. ఇప్పటివరకూ చిన్నారి ఆచూకి లభించకపోవడంతో ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
మళ్లీ కలిసి జీవించనున్న విజయ్ - సంగీత..? త్రిష పరిస్థితి ఏంటి?
తమిళనాడు సీఎం విజయ్ - సంగీత విడాకుల కేసు సోమవారం విడాకులకు రానున్న తరుణంలో... కోలీవుడ్లో రకరకాల వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇన్నాళ్లు దూరంగా వున్న భార్య సంగీతతో విజయ్ మళ్లీ కలిసి జీవించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఇందుకు జరిగిన చర్చలు కూడా సఫలమైనట్లు టాక్ వస్తోంది. చాలాకాలంగా దూరంగా వుంటున్న విజయ్- సంగీత తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, మనస్పర్థలు తొలగిపోయి, మళ్లీ కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉండటానికి సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ జంటను తిరిగి ఒకటి చేయడానికి విజయ్ కుటుంబ సభ్యులు తెరవెనుక గట్టి ప్రయత్నాలే చేసినట్లు సమాచారం.
వామ్మో అదేం స్పీడ్... 82 యేళ్ల వయసులో కూడా అదే జోష్తో అమితాబ్ వర్క్
వయసు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని పలువురు సినీ రాజకీయ సెలెబ్రిటీలు ఇప్పటికే నిరూపించారు. తాజాగా బాలీవుడ్ బిగ్ బీ అమితాబ్ బచ్చన్ 82 యేళ్ళ వయుసులో కూడా అదే జోష్తో పని చేస్తూ కుర్రకారు నటీనటులను సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేస్తున్నారు. తాజాగా ఒకే రోజులో ఏకంగా 12 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ షూటింగులు, ఫోటో స్టిల్స్లలో పాల్గొని ఔరా అనిపించారు.
Michael Jackson: మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్.. రికార్డ్ బ్రేక్
మైఖేల్ జాక్సన్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన మైఖేల్ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్త బాక్సాఫీస్ వద్ద బోహేమియన్ రాప్సడీని అధిగమించి, అన్ని కాలాలలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మ్యూజిక్ బయోపిక్గా నిలిచింది. ఏప్రిల్ 24న థియేటర్లలో విడుదలైనప్పటి నుండి ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 911.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించి, 910.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించిన బోహేమియన్ రాప్సడీ జీవితకాల ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లను అధిగమించింది.
Satyadev: బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ అంత గర్వపడే చిత్రంగా రావు బహదూర్ : సత్యదేవ్
సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ జిఎంబి ఎంటర్టైన్మెంట్, ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'రావు బహదూర్' చిత్రాన్ని సగర్వంగా సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. 'ఇంటు ది వరల్డ్ ఆఫ్ రావు బహదూర్' వీడియోకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. చిత్ర నిర్మాతలు 'నాట్ ఎ టీజర్'ను లాంచ్ చేశారు.