సంబంధిత వార్తలు
- Khan Durrani :ఆకట్టుకున్న కళ్యాణం కమనీయం జీవితం సినిమా టీజర్
- కాకినాడ చిన్నారి జానుని అప్పగిస్తే కేసు లేకుండా చూస్తాం: పోలీసులు ప్రకటన
- ప్రశ్న రావణ్కు చుక్కలు చూపిన జనసేన నేతలు - పోలీస్ వాహనంపై కోడిగుడ్లతో దాడి
- యూట్యూబర్ రావణ్కు చుక్కలు చూపిస్తున్న ఏపీ పోలీసులు.. మరో కేసు నమోదు
- రాజమహేంద్రవరంలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం
ఇంట్లోకి చొరబడిన నాగుపామును పోరాడి చంపేసిన బాక్సర్ శునకం
కాకినాడ జిల్లా, యు. కొత్తపల్లి మండలం, కొత్తపల్లి గ్రామంలో ఆదివారం నాడు ఒక పెంపుడు బాక్సర్ జాతి కుక్క, తమ ఇంట్లోకి చొరబడిన నాగుపామును చంపి తన యజమానిని, కుటుంబ సభ్యులను కాపాడింది. కుటుంబ సభ్యుల కథనం ప్రకారం, ఇంట్లో ఐదుగురు సభ్యులు ఉన్న సమయంలో పక్కనే ఉన్న ఖాళీ స్థలం నుండి నాగుపాము ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది.
పామును ఇంట్లోకి రాకుండా అడ్డుకునేందుకు ఆ కుక్క దానితో తలపడింది. ఈ పోరాటంలో పాము కుక్క నోటి భాగంలో కాటు వేసింది. పాము కాటు వేసినప్పటికీ వెనక్కి తగ్గకుండా, కుక్క గంటసేపు పోరాడి పామును పదేపదే నేలకేసి కొట్టి చివరకు దానిని చంపేసింది.
ఆ తర్వాత కుక్క నీరసించిపోవడాన్ని గమనించిన యజమాని ఉల్లి శ్రీను, దానిని వెంటనే పశువైద్యశాలకు తరలించి చికిత్స చేయించారు. ప్రస్తుతం కుక్క ప్రమాదం నుండి బయటపడిందని వైద్యులు తెలిపారు.
Vijay Deverakonda: రౌడీ జనార్థన మూవీ యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ
స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో నటిస్తున్న క్రేజీ మూవీ "రౌడీ జనార్థన". స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రవికిరణ్ కోలా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంతో భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా "రౌడీ జనార్థన" సినిమా రూపొందుతోంది.
RC17: రామ్ చరణ్, సుకుమార్ RC17 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా సిద్ధమవుతోంది !
రామ్ చరణ్, సుకుమార్ల కలయిక ఎట్టకేలకు రూపుదిద్దుకుంటోంది. కల్ట్ బ్లాక్బస్టర్ 'రంగస్థలం' అందించిన తర్వాత, ఈ ద్వయం 'RC17' కోసం మరోసారి రాబోతున్నారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం, తుది స్క్రిప్ట్ ఖరారైంది. చిత్ర నిర్మాతలు అతి త్వరలో ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఘనంగా ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ భారీ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్లో లాంఛనంగా ప్రారంభించనుండగా, నవంబర్లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
Varun Tej : కొరియన్ కనకరాజు పాట విడుదలకి భారీ జనసందోహం
శనివారం అనంతపురంలో, తెలుగు యాక్షన్ చిత్రం 'కొరియన్ కనకరాజు' బృందం హై-ఎనర్జీ ట్రాక్ 'రసా గుమ్మడి'ని అద్భుతమైన స్వాగతం మధ్య ఆవిష్కరించింది. సాయంత్రం 5 గంటల ప్రాంతంలో వరుణ్ తేజ్, దర్శకుడు మీర్లపాక గాంధీ, మరియు నిర్మాత రాజీవ్ రెడ్డి వేదికపైకి వచ్చారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రసంగాలు, నినాదాలు, మరియు భారీ కటౌట్లు ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించాయి.
ధృవ్ విక్రమ్తో అనుపమ పరమేశ్వరన్ బ్రేకప్?
Niharika: తొమ్మిది కోట్ల బడ్జెట్, ఓటీటీ తిరస్కరణ, నెగెటివ్ టాక్.. వెరసి కమిటీ కుర్రోళ్లు కు జాతీయ అవార్డ్
అంతా కొత్తవారితో కమిటీ కుర్రోళ్లు అనే సినిమా తీస్తున్నప్పుడు చాలామంది ధైర్యం చెప్పలేదు. నాగబాబు నీ ఇష్టం కథ బాగుంటే చేసేయ్ అన్నారు. బడ్జెట్ 9 కోట్లు అయింది. ఓటీటీ బిజినెన్ కాలేదు. పై నెగెటివ్ టాక్ స్ప్రెస్ అయింది. సినిమా థియేటర్ లో విడుదల చేయాలి. కానీ ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళాం. ఆ తర్వాత సినిమా హిట్ టాక్.. ఇప్పుడు నేషనల్ అవార్డు రావడం.. వెరసి.. ఈ ఉదంతాలను గుర్తుచేసుకుంటూ.. చిత్ర టీమ్ ఆనందంతో కూడిన ఏడుపును వ్యక్తం చేస్తూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు చిత్ర టీమ్.