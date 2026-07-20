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  4. Pet Dog Kills Cobra, Saves Family In Kakinada
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (16:01 IST)

ఇంట్లోకి చొరబడిన నాగుపామును పోరాడి చంపేసిన బాక్సర్ శునకం

Black Cobra
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (16:01 IST)
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కాకినాడ జిల్లా, యు. కొత్తపల్లి మండలం, కొత్తపల్లి గ్రామంలో ఆదివారం నాడు ఒక పెంపుడు బాక్సర్ జాతి కుక్క, తమ ఇంట్లోకి చొరబడిన నాగుపామును చంపి తన యజమానిని, కుటుంబ సభ్యులను కాపాడింది. కుటుంబ సభ్యుల కథనం ప్రకారం, ఇంట్లో ఐదుగురు సభ్యులు ఉన్న సమయంలో పక్కనే ఉన్న ఖాళీ స్థలం నుండి నాగుపాము ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది. 
 
పామును ఇంట్లోకి రాకుండా అడ్డుకునేందుకు ఆ కుక్క దానితో తలపడింది. ఈ పోరాటంలో పాము కుక్క నోటి భాగంలో కాటు వేసింది. పాము కాటు వేసినప్పటికీ వెనక్కి తగ్గకుండా, కుక్క గంటసేపు పోరాడి పామును పదేపదే నేలకేసి కొట్టి చివరకు దానిని చంపేసింది. 
 
ఆ తర్వాత కుక్క నీరసించిపోవడాన్ని గమనించిన యజమాని ఉల్లి శ్రీను, దానిని వెంటనే పశువైద్యశాలకు తరలించి చికిత్స చేయించారు. ప్రస్తుతం కుక్క ప్రమాదం నుండి బయటపడిందని వైద్యులు తెలిపారు.
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సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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